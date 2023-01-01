«Это становится работой мечты»: трейлер городского фэнтези «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем

Global Film показала русскоязычный трейлер «Бюро магических услуг» — картины в редком жанре городского фэнтези.

Дубляж

Оригинал

Действие разворачивается вокруг стажёра, которого принимают на работу в необычную фирму. Здесь ему предстоит распутывать магические происшествия и искать артефакты. Новое поручение связано с опасной дверью измерений, которая позволяет путешествовать куда угодно. Разобраться с делом нужно как можно скорее — и желательно при этом не ввергнуть вселенную в хаос из-за временных парадоксов.

«Бюро магических услуг» (в оригинале — The Portable Door) основано на романе Тома Холта «Переносная дверь» из цикла «Дж. В. Уэлс и Ко», книга издавалась на русском в 2006 году. Том Холт также известен российскому читателю под псевдонимом К. Д. Паркер, под которым недавно вышел роман «Шестнадцать способов защиты при осаде».

Главные роли в картине исполнили Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый»), Сэм Нил («Парк Юрского периода»), Миранда Отто («Властелин колец», «Леденящие душу приключения Сабрины»), Патрик Гибсон («OA», «Толкин»).

В российском прокате картина выйдет 6 апреля.