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    Новости

    Фан-аккаунт «Тригана» порекомендовал книгу. И она стала бестселлером!

    11 мая 2023
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    11.05.2023
    916
    0 минут на чтение

    Пользователь Твиттера под ником @maskofbun (или bigolas dickolas woIfwood), который в основном публикует контент по «Тригану», недавно порекомендовал книгу «Как проиграть в войне времен» Амаль Эль-Мохтар и Макса Гладстоуна.

    За четыре дня запись набрала 122 тысячи лайков, 11 тысяч репостов и 10 миллионов просмотров.

    В результате книга 2019 года вошла в список бестселлеров на Amazon — в разделах печатных изданий и научной фантастики.

    Один из авторов Амаль Эль-Мохтар уже поблагодарила @maskofbun за то, что он привлек внимание к роману.

    Не понимаю, что происходит, но я безмерно благодарна bigolas dickolas. <…> Хайп просто невероятный.

    На твит обратил внимание в том числе продюсер аниме «Триган: Ураган» Ёсихиро Ватанабэ.

    Купил ли я книгу? Да.

    Что касается книги, то она рассказывает о двух соперничающих агенствах, одержимых идеей обеспечить лучшее будущее для своих группировок. Ее описывают как «эпическую историю любви, охватывающую пространство и время».

    Фан-аккаунт «Тригана» порекомендовал книгу. И она стала бестселлером!
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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