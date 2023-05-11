Фан-аккаунт «Тригана» порекомендовал книгу. И она стала бестселлером!

Пользователь Твиттера под ником @maskofbun (или bigolas dickolas woIfwood), который в основном публикует контент по «Тригану», недавно порекомендовал книгу «Как проиграть в войне времен» Амаль Эль-Мохтар и Макса Гладстоуна.

За четыре дня запись набрала 122 тысячи лайков, 11 тысяч репостов и 10 миллионов просмотров.

В результате книга 2019 года вошла в список бестселлеров на Amazon — в разделах печатных изданий и научной фантастики.

Один из авторов Амаль Эль-Мохтар уже поблагодарила @maskofbun за то, что он привлек внимание к роману.

Не понимаю, что происходит, но я безмерно благодарна bigolas dickolas. <…> Хайп просто невероятный.

На твит обратил внимание в том числе продюсер аниме «Триган: Ураган» Ёсихиро Ватанабэ.

Купил ли я книгу? Да.

Что касается книги, то она рассказывает о двух соперничающих агенствах, одержимых идеей обеспечить лучшее будущее для своих группировок. Ее описывают как «эпическую историю любви, охватывающую пространство и время».