Фэнтезийный роман Кинга «Сказка» экранизирует режиссёр фильмов о Джейсоне Борне

По данным Deadline, самый свежий роман Стивена Кинга «Сказка» (Fairy Tail) уже обрёл режиссёра. Адаптировать книгу Короля Ужасов возьмётся Пол Гринграсс, режиссёров фильма «Потерянный рейс» и боевиков про Джейсона Борна.

Роман рассказывает о парнишке Чарли Риде из неблагополучной семьи. Он знакомится с угрюмым отшельником, живущим неподалёку. Позади его дома находится запертая хижина, из которой порой доносятся странные звуки — как будто нечто пытается вырваться на свободу. Однажды отшельник умирает, и Чарли получает в наследство его дом, золото и кассету, на которой записана невероятная история, — и на плечи мальчика ложится слишком тяжелый груз ответственности. Оказывается, внутри сарая находится портал в другой мир. Его обитатели в опасности, поскольку могущественные владыки другого измерения способны уничтожить не только свой мир, но и наш.

Кинг — большой фанат фильмов Грингасса. И продал режиссёру права на роман всего за один доллар. Правда, пока что у картины нет студии, которая возьмётся за производство и прокат.

На английском «Сказка» вышла 8 сентября. Поскольку Стивен Кинг решил не продлевать контракты с российскими издательствами, то дата выхода романа на русском остаётся неизвестной.