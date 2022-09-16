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    Новости

    «С того света шлю тебе привет»: трейлер хоррора «Телефон мистера Харригана» по повести Кинга

    16 сентября 2022
    16.09.2022
    870
    0 минут на чтение

    Netflix выпустил трейлер хоррора «Телефон мистера Харригана» — это полнометражная экранизация повести Стивена Кинга из сборника «Да будет кровь».

    Повесть рассказывает о парнишке из глубинки по имени Крейг, которого нанял в качестве эдакого прислуги ушедший на покой богач Харриган. Крейг проникается уважением к прожённому дельцу, в том числе и из-за его честности. Неожиданно парнишка выигрывает в лотерею крупную сумму (отчасти благодаря Харригану), и, чтобы отблагодарить работадателя, дарит ему смартфон. Харриган относится к гаджетам с недоверием, но подарок принимает. И когда миллионера не стало, Крейг тайно кладёт смартфон ему в гроб — и, разумеется, скоро начинают поступать звонки.

    Главные роли исполнили Джейден Мартелл («Оно», «Защищая Джейкоба», «Достать ножи») и Дональд Сазерленд.

    Фильм написал и поставил Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях», «В погоне за Бонии и Клайдом»).

    Премьера — 5 октября.

    Примечательно, что летом вышел фильм «Чёрный телефон» Скотта Дерриксона, который основан на рассказе с похожей завязкой. Рассказ написал Джо Хилл, сын Стивена Кинга.

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    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

     Олеся Климчук |  22.07.2022

    Джо Хилл написал лишь скелет, а вот Скотт Дерриксон и его команда нарастили вокруг скелета целый шкаф.

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