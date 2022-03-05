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    Новости

    Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами

    5 марта 2022
    05.03.2022
    416
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    Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами

    Американский автор детектив Линвуд Баркли у себя в твиттере написал, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами. При этом он отдаёт себе отчёт, что политический эффект от этого действия окажется незначительными.

    Я понимаю, что это не самая великая жертва, и она не более эффективна, чем пердёж в песчаной буре, но не собираюсь продлевать с Россией свои книжные контракты.

    При чём тут Стивен Кинг? Король Ужасов ретвитнул Баркли и лаконично написал «я тоже» — без пояснений.

    Судя по всему, речь идёт только о новых контрактах. Что будет со старыми контрактами на книги, пока неизвестно.

    Кинг регулярно возглавляют списки самых продаваемых авторов в России. Сам писатель ранее однозначно выразил поддержку Украине. Он также присоединился к флэшмобу с целью бойкотировать «Кока Колу» из-за решения остаться в России.

    Издательство АСТ в комментарии DTF заявило, что пока не получило официального отказала. А в конце марта в России по плану выйдет роман «Билли Саммерс».

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