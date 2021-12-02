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    Новости

    Гильермо Дель Торо о «Хребтах безумия»: «Надеюсь, экранизация увидит свет»

    2 декабря 2021
    02.12.2021
    1055
    1 минута на чтение
    Гильермо Дель Торо о «Хребтах Безумия»: «Надеюсь, экранизация увидит свет»

    Все мы знаем знаменитую историю о том, как Гильермо Дель Торо так и не снял экранизацию «Хребтов безумия» Говарда Лавкрафта. Проект требовал много денег, в итоге никто из студий не взялся финансировать. Поклонники режиссёра часто интересуются фильмом. И оказывается, что режиссёр и сам периодически к этой идее возвращается!

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     Кирилл Размыслович |  24.04.2021

    Правда ли мы упустили великий шедевр?

    В недавнем выпуске подкаста The Kingcast от хоррор-журнала Fangoria Дель Торо спросили, может ли его партнёрство с Netflix привести к экранизации «Хребтов»? На что постановщик дал, как ни странно, вполне развёрнутый ответ.

    Никогда не догадаетесь, какие проекты я презентовал Netflix первыми. Я прошёлся по полкам и обнаружил «Графа Монте-Кристо» и «Хребты Безумия», именно они были одними из первых. С «Хребтами» дело вот в чём: сценарий, в написании которого я участвовал 15 лет назад — это уже не тот сценарий, который я бы сделал сейчас, так что его надо переписать. Ранее я пытался сделать его таким, чтобы он прошёл через студийный конвейер, однако сейчас я могу сделать более эзотерическую, странную и менее масштабную версию: вернуть несколько сцен, которые ранее выбросил, а некоторыми масштабными, наоборот, пожертвовать. Некоторые моменты из сценария останутся такими же. Надеюсь, что экранизация действительно увидит свет. Каждые полгода Дон Мёрфи (продюсер, ранее работавший над «Хребтами» — прим.) звонит мне и спрашивает «Ну что, мы делаем это? Ну что, следующими у тебя будут «Хребты»?», и я отвечаю «Мне нужно время, чтобы переписать сценарий.

    Кроме того, режиссёр даже пояснил, когда может приступить к работе над «Хребтами». Спойлер: нескоро, но ответ скорее обнадёживает.

    На данный момент я работаю над двумя сценариями — сейчас я занят «Пиноккио», а за другой, думаю, я возьмусь сразу после этого. Что касается будущих проектов, на ближайшие три года у меня всё было распланировано, но после пика пандемии навалилась целая гора идей. Но надеюсь, что и «Хребтами» я займусь».

    Основные съёмки «Пиноккио» — переосмысления классической сказки — прошли ещё в июне, но теперь, по-видимому, постановщик готовит материал для досъёмок. Второй проект — это, вероятно, сиквел фильма «Страшные истории для рассказа в темноте».

    Пока что ждём от Дель Торо нуара «Аллея кошмаров», который в российской прокате выходит 27 января.

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