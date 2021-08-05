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    Новости

    Слух: Netflix может перенести «Пиноккио» Гильермо Дель Торо на 2022-й

    5 августа 2021
    05.08.2021
    54
    1 минута на чтение
    Слух: Netflix может перенести «Пиноккио» Гильермо Дель Торо на 2022-й

    В 2018 году Netflix и Гильермо Дель Торо анонсировали анимационный фильм в технике стоп-моушн о Пиноккио. С тех пор новостей о проекте было не так уж и много — скажем, только летом 2020-го стал известен актёрский состав. Пиноккио озвучивает дебютант Грегори Манн, Юэн Макгрегор («Доктор Сон», «Звёздные войны») воплотит Крикета, а Дэвид Брэдли («Игра престолов», «Гарри Поттер»)– Джеппетто. Фильм должен был выйти в 2021-м, но поговаривают, что увидим мы его только в 2022-м.

    Критики и редактор киносайта Next Best Picture рассказал, что картину могут перенести на 2022-й. Причины не раскрываются, но похоже, всё дело в том, что Гильермо Дель Торо не хочет выдвигать два своих фильмах в списки «Оскара» в один год. Ведь в декабре у постановщика выходит «Аллея кошмаров», которая наверняка попадёт в номинации (или даже завоюет статуэтку).

    «Пиноккио» Дель Торо — не прямая адаптация, а скорее пересказ по мотивам. Действие новой версии развернётся во времена расцвета фашистского режима в Италии времён 1930-х годов. Фильм описывается как «история любви и неповиновения на фоне попыток Пиноккио оправдать ожидания отца». Помимо Манна, Макгрегора и Брэдли в фильме сыграли Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Финн Вулфард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман («Хэллбой»), Тим Блейк Нельсон и Бёрн Горма.

    Вторым режиссёром проекта выступает Марк Густафсон, работавший над анимационным фильмом «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона.

    «Аллея кошмаров» — экранизация нуарного романа Уильма Линзи Грэшема. Главные роли исполняют Кейт Бланшетт, Руни Мара, Рон Перлман, Уиллем Дефо и Брэдли Купер. В центре сюжета — аферист и карнавальный фокусник Стэн, который притворяется медиумом, что разговаривает с мёртвыми. Дель Торо подчёркивает, что «Аллея кошмаров» — реалистическая история, и фантастических элементов в ней не будет. В российский прокат картина выйдет в январе 2022-го.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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