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    Юэн Макгрегор, Рон Перлман и Тильда Суинтон: актёрский состав «Пиноккио» Дель Торо

    20 августа 2020
    Кот-император
    20.08.2020
    907
    1 минута на чтение
    Юэн Макгрегор, Рон Перлман и Тильда Суинтон: актёрский состав «Пиноккио» Дель Торо

    Наконец-то появились новые подробности по следующему проекту Гильермо Дель Торо — кукольному фильму по мотивам сказки «Пиноккио». Netflix раскрыл актёрский состав, съёмочную команду и заодно напомнил завязку.

    Действие новой версии развернётся во времена расцвета фашистского режима в Италии времён 1930-х годов. Фильм описывается как «история любви и неповиновения на фоне попыток Пиноккио оправдать ожидания отца».

    В главных ролях:

    • Пиноккио — Грегори Манн (дебютант)
    • Юэн Макгрегор («Доктор Сон», «Звёздные войны») — Крикет
    • Дэвид Брэдли («Игра престолов», «Гарри Поттер»– Джеппетто

    Кроме того, в фильме сыграют (роли не уточняются): Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж», «Выживут только любовники»), Кристоф Вальц («Джанго освобождённый», «Алита: Боевой ангел»), Финн Вулфард («Очень странные дела», «Оно»), Кейт Бланшетт («Тор: Рангарёк», «Властелин колец»), Джон Туртурро («Большой Лебовски», «Однажды ночью»), Рон Перлман («Хэллбой»), Тим Блейк Нельсон (сериал «Хранители») и Бёрн Горман («Игра престолов», «Торчвуд»).

    Музыку к фильму напишет Александр Деспла («Форма воды»). Со-режиссёром выступает Марк Густафсон, работавший над «Бесподобным Мистером Фоксом». В числе продюсеров — Лиза Хенсон из The Jim Henson Company («Тёмный кристалл»), Алекс Балкли и Кори Камподонико из ShadowMachine (занималась мультсериалом «Конь БоДжек») и студия Exile Entertainment.

    Netflix планирует выпустить фильм не только на платформе, но и в кинотеатрах.

    Дель Торо и ранее сотрудничал с Netflix — он продюсировал мультсериалы цикла «Истории Аркадии». Финальный, «Волшебники», вышел в начале августа, а в 2021-м планируется полнометражный мультфильм Rise of the Titans в этой же вселенной.

    THR добавляет, что кинематографист подписал многолетнюю сделку с площадкой, в рамках которой займётся производством новых сериалов и фильмов для разных возрастных групп.

    Кроме того, Дель Торо работает над фильмом «Аллея Кошмаров».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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