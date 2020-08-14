Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал»

Не успели Защитники Аркадии покончить с космическим тираном Морандо, как над планетой нависла новая угроза. К героям обращается паренёк Хизердукс — ученик самого Мерлина. На убежище старого колдуна напал загадочный и могущественный Тайный орден, и, чтобы разобраться в его мотивах, маг отправляет Защитников в прошлое — во времена Камелота и рыцарей Круглого стола. Здесь герои своими глазами увидят, как сражались люди и тролли на мосту Киллахед, как Мерлин сотворил амулет охотника на троллей и как волшебница Моргана обратилась к тёмной стороне. Заодно Защитники раскроют тайну Зелёного рыцаря, который едва не погубил Джима Лейка-младшего.

Wizards: Tales of Arcadia Жанр: фэнтези

Продюсеры: Гильермо Дель Торо, Марк Гуггенхайм

Роли озвучили: Колин Донохью, Дэвид Брэдли, Лена Хиди, Джеймс Фолкнер, Стефани Беатриз и другие

Премьерный показ: 7 августа 2020 на Netflix

Продолжительность: 10 серий по 24 минуты

Похоже на: «Охотники на троллей» • «Легенды завтрашнего дня» • «Мстители: Финал»

Если вы слыхом не слыхивали ни о каком Морандо и Джиме и даже не представляете себе, что это за Защитники Аркадии и почему они что-то защищают, настоятельно рекомендуем прямо сейчас заварить себе чашку чая и включить мультсериал «Охотники на троллей». Это один из лучших современных анимационных фэнтези-проектов, сочетающий отличную графику и богатую мифологию. Последняя, кстати, не ограничивается рамками фэнтези — в мультсериале есть место даже приключениям пришельцев и космическим сражениям!

Мы уже рассказывали, откуда взялись «Охотники на троллей» и как Гильермо Дель Торо развил идеи книги-первоисточника, чем завершился третий сезон и как в компании троллей оказались инопланетяне. Теперь пришло время поговорить о «Волшебниках» — это третий и заключительный мультсериал (вторым были «Трое с небес»), который раскрывает ещё одну грань необычного мира Дель Торо, на этот раз магическую.

Для вселенной Аркадии новый проект должен был стать чем-то вроде «Мстителей: Финал» для киновселенной Marvel — зрители ждали ответов на многочисленные вопросы. Как охотник на троллей и полутролль Джим Лейк теперь живёт в новом обличье? Как жители родного городка героев, Аркадии Оукс, восприняли проявления волшебства и нападение чужаков ? С чего началось противостояние людей и троллей? И какие следы оставили инопланетяне на Земле в Средние века?

С «Финалом» мультсериал Дель Торо роднят и путешествия во времени, которые здесь используют, чтобы показать альтернативные версии уже знакомых персонажей, и мотив очередного спасения мира («Что, опять?» — возмутится один из героев в самом начале). И вроде бы у создателей получилось задуманное, они действительно завершили многие сюжетные линии, щедро приправив историю экшеном. Но в итоге зритель даже не успевает прочувствовать важность угрозы и кульминацию — а всё из-за сокращённого формата: в сериале всего десять эпизодов!

Для сравнения, «Охотникам на троллей» отвели пятьдесят две серии, а «Трое с небес» уложились в двадцать шесть. Сезон «Волшебников» пролетел, словно выпущенная стрела. Авторам нужно было задействовать старых героев, раскрыть новых, осветить события прошлого и настоящего, объяснить все загадки, ввести злодеев (их здесь сразу несколько, в том числе и наши старые знакомые) и тут же дать Защитникам Аркадии возможность их победить. Чтобы всё это утрамбовать в четыре часа, пришлось пожертвовать связующими сценами и личными эпизодами героев. Подобно костяшкам домино, посыпались почти все аспекты мультсериала.

Сериал называется «Волшебники», но посвящён скорее троллям

Хрупкий баланс между магическим и техническим миром, который соблюдался в двух предыдущих мультсериалах, покатился к чёрту. Персонажей-волшебников раз-два и обчёлся: знакомые нам Мерлин и Моргана, Хизердукс (для друзей — Дукси) и главные злодеи из Тайного ордена. Возможно, название вытекает из сюжета, ведь в основном герои заняты тем, что разбираются с чарами и ритуалами Мерлина: то выпутываются из прошлого, то создают амулет, то ищут спрятанные печати. Но почти тем же самым они занимались и в «Охотниках на троллей»!

В итоге, проект кажется не отдельным мультсериалом со своим тоном и атмосферой, как это было со спин-оффом «Трое с небес», а новым сезоном «Охотников». Скажем, одна из центральных линий посвящена конфликтам в городке троллей: они вроде бы и воюют с людьми, но вместе с тем не одобряют действия воинственного вожака Гунмара. Примерно такое же развитие событий мы видели и в первом мультсериале.

У авторов получился кроссовер с путешествиями во времени, но как раз времени им и не хватило.

Номинально в «Волшебниках» один главный герой — Хизердукс, ученик Мерлина и любитель рок-музыки. У него важная сюжетная линия: ему предстоит наконец завершить обучение и спасти мир! И десяти серий на это всё-таки маловато. Джим привыкал к ноше героя и неловко скрывал от друзей свои магические способности почти двадцать эпизодов — а здесь героев и зрителя уже в первой серии бросают из огня в полымя. Никакой рефлексии!

При этом в «Волшебниках» личные арки есть ещё у десятка персонажей, а некоторые линии затрагивают события и прошлого, и настоящего. В этом отношении мультсериал немного напоминает фильм «Шрек навсегда», где знакомых героев представили в самых неожиданных амплуа. Здесь, конечно, персонажи меняются не так сильно, но перемены всё равно удивляют. Мы увидим АРРРГХа на службе у злых троллей, дружбу братьев Блинки и Диктатуса и становление Морганы как тёмной волшебницы.

Беда в том, что некоторых героев низвели до функций. Скажем, с Джимом будто и вовсе не знали, что делать, — он не участвует в боях из-за осколка в груди, а часть времени проводит в замороженном виде! В какой-то момент героя всё-таки бросают в гущу сражения, но в совсем другом образе (справедливости ради, очень эффектном). Или взять Клэр, девушку Джима. В «Охотниках» герои признались друг другу в чувствах — а здесь всё развитие их отношений сводится к тому, что Клэр бегает вокруг Джима с криками: «Я тебя люблю, всё будет хорошо!»

Греют душу разве что сцены, где Клэр путешествует по сюрреалистичному Миру Теней, — в эти моменты героиня очень напоминает колдунью Моргану. Паренька Стива, который тоже попал в прошлое, лишили всех зачатков здравомыслия, превратив в исключительно комедийного героя (линия с рыцарем Ланселотом отличная, но чересчур предсказуемая). А экранное время Крела и вовсе сократили до минимума — пришельца можно было даже не вводить.

«Волшебники» насыщены экшеном, но мирных сцен не хватает

Мы уже несколько раз упомянули сражения, и неспроста. Боевым сценам в «Волшебниках» уделяется больше внимания, чем в других «Историях Аркадии», и получились они невероятно впечатляющими; пожалуй, это одно из главных достоинств мультсериала. Схватки здесь драматичные, продуманные и виртуозно нарисованные. Наличие героев с волшебными способностями развязало создателям руки: персонажи создают порталы, теневых клонов, ледяные абордажные крюки и всё в таком духе. Отдельные сражения подкупают масштабом — как вам бой двух летающих крепостей? А одну из схваток мы вообще видим глазами робота, которому удалось её записать, — жаль, что вышло коротко.

Однако из-за обилия экшена времени на бытовые и спокойные сцены совсем не остаётся. Герои даже не успевают перевести дух, как судьба кидает их в следующее приключение. Cтрадают и связующие сцены: едва происходит нападение на Камелот, как король Артур принимает решение отправиться к троллям, чтобы попросить у них помощи, — хотя до этого презирал и ненавидел всех магических созданий. Перемена в персонаже осталась за кадром.

По-хорошему, прошлому стоило уделить все десять эпизодов, — тогда хватило бы времени и на раскрытие героев, и на бытовые сцены. Вдобавок зрителям было бы проще проникнуться важными для мифологии сериала моментами вроде создания амулета охотника на троллей, битвы у моста Киллахед и флешбэков из детства Артура и Морганы. А второй сезон уже можно было бы посвятить настоящему. Сейчас же вышло так, что главный элемент истории — магические печати, которые нужно беречь от врагов, — всплыли под самый конец сезона, и, чтобы разрубить этот сюжетный узел, авторы выдумали не очень изящное решение. В конце концов, почему бы не отправить эти печати на другую планету?

Тут колоритные и трагичные злодеи, но к их мотивации и способностям есть вопросы

Антагонистами в мультсериале выступают члены Тайного ордена — троица полубожественных созданий, которые обладают невероятными магическими способностями. Нари связана с природой, Скрэлл владеет магией холода, а Беллроку подвластен огонь, но их предыстория подробно не раскрыта (эх, ещё бы десять серий!..). Пожалуй, из антагонистов всех трёх мультсериалов у этих самый запоминающийся дизайн. Он удался настолько, что создаёт ощущение «чужеземности», которым не мог похвастать даже космический тиран Морандо, — а ведь он буквально с другой планеты!

А вот в том, что касается мотивации, Тайный орден недалеко ушёл от того же Морандо: это очередное воплощение идеи «разрушить мир, чтобы построить новый». Другая проблема троицы полубогов в том, что их могущество какое-то избирательное. Они могут надолго замораживать главных героев, управлять летающей крепостью и даже воскрешать мёртвых себе на службу. Но в бою используют тривиальные магические заряды, а под конец попадают в ловушку мага-недоучки. Серьёзно?.. На фоне хитроумного перевёртыша Стрикленда Тайный орден напоминает вчерашних детишек с дорогими игрушками.

Пальму первенства по трагичности забирают загадочный Зелёный рыцарь и Моргана, которую он разыскивает. Авторы переосмыслили знаменитую артурианскую поэму про сэра Гавейна; ничего каноничного в ней не осталось, но вольность интерпретации позволила сохранить интригу с тайной личности героя. А история Морганы — ещё одно важное достижение «Волшебников». Если в «Охотниках» колдунья была просто злым болванчиком, разрушающим всё на своём пути, то здесь она предстаёт объёмным персонажем, со своими стремлениями и болью.

Мультсериал должен был завершить историю, а стал подводкой к полнометражному фильму

«Волшебники», вопреки ожиданиям, не ставят точку в «Историях Аркадии». Он закрывает сюжетную арку, но магистральная линия обрывается на полуслове. Добавьте к этому скомканный финал с парой ну очень ленивых сюжетных ходов.

Как оказалось, это действительно не конец — почти сразу после выхода «Волшебников» авторы анонсировали полнометражный анимационный фильм Rise of the Titans, который точно должен завершить сюжет всех трёх мультсериалов. Возможно, он и станет для франшизы «Финалом», которого она заслуживает. Но пока что о «Титанах» нет никаких подробностей.

«Волшебники», пожалуй, самый противоречивый мультсериал «Историй Аркадии». В нём самые любопытные злодеи, самый ураганный экшен, больше всего персонажей и бешеная динамика. И вместе с тем сериал стал заложником формата: такую масштабную историю попросту невозможно уместить в десять эпизодов. Но если вам пришлись по душе «Охотники на троллей» и «Трое с небес», то, скорее всего, понравятся и «Волшебники» — хотя бы потому, что позволят снова увидеть вместе полюбившихся героев!