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    Half-Life 2, «Ведьмак 3» и The Last of Us — топ-100 великих игр по версии «Кинопоиска»

    2 октября 2023
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    02.10.2023
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    Half-Life, «Ведьмак 3» и The Last of Us — оп-100 великих игр по

    «Кинопоиск» опубликовал топ-100 великих видеоигр в пяти частях, который редакция готовила на протяжении нескольких месяцев.

    Список сформировали на основе персональных топов-10, которые составили опрошенные респонденты.

    В опросе приняли участие около 150 человек, среди которых были представители игровой индустрии, игровые журналисты, блогеры и кинокритики. Также в их числе были члены редакции «Мира фантастики»: главный редактор сайта Александр Стрепетилов, главный редактор журнала Сергей Серебрянский, выпускающий редактор Евгений Пекло и автор статей Даниил Кортез.

    Так, Евгений рассказал про Sid Meier’s Civilization, которая довела концепцию 4Х до ума и привлекла интерес новых игроков к жанру.

    Однажды Сид Мейер решил создать симулятор человеческой истории и — что самое удивительное! — умудрился преуспеть с первой же попытки. В одной игре было собраны практически все аспекты исторического развития. <…> И все это работало, создавая из раза в раз уникальный и безумно увлекательный опыт.

    Даниил, в свою очередь, вспомнил про Escape from Tarkov, StarCraft II: Wings of Liberty и «Героев 3».

    HoMM 3 на пару с Civilization открыла геймерам феномен «еще один ход — и спать»: в нее практически невозможно перестать играть из-за грамотного сочетания краткосрочных и долгосрочных задач. Это одна из тех игр, в которой тонешь, словно в сказочном сне — благодаря великолепному геймплею, чарующей музыке, невероятной картинке.

    Первое место в топе заняла культовая Half-Life 2. Следом за ней идет эталон жанра экшен-RPG «Ведьмак 3: Дикая охота», а замыкает тройку лидеров прекрасная в своих деталях Red Dead REdemption 2.

    А вот так выглядит топ-25:

    1. Half-Life 2;
    2. The Witcher 3: Wild Hunt;
    3. Red Dead Redemption 2;
    4. The Last of Us;
    5. Doom (1993);
    6. Heroes of Might and Magic III;
    7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
    8. Tetris;
    9. The Elder Scrolls III: Morrowind;
    10. Fallout 2;
    11. Disco Elysium;
    12. The Last of Us Part II;
    13. Half-Life;
    14. Final Fantasy VII;
    15. Portal 2;
    16. Dark Souls;
    17. Mass Effect;
    18. Baldur’s Gate 3;
    19. Super Mario Bros.;
    20. Grand Theft Auto V;
    21. Silent Hill 2;
    22. The Elder Scrolls V: Skyrim;
    23. Minecraft;
    24. World of Warcraft;
    25. Deus Ex.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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