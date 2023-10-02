Half-Life 2, «Ведьмак 3» и The Last of Us — топ-100 великих игр по версии «Кинопоиска»

«Кинопоиск» опубликовал топ-100 великих видеоигр в пяти частях, который редакция готовила на протяжении нескольких месяцев.

Список сформировали на основе персональных топов-10, которые составили опрошенные респонденты.

В опросе приняли участие около 150 человек, среди которых были представители игровой индустрии, игровые журналисты, блогеры и кинокритики. Также в их числе были члены редакции «Мира фантастики»: главный редактор сайта Александр Стрепетилов, главный редактор журнала Сергей Серебрянский, выпускающий редактор Евгений Пекло и автор статей Даниил Кортез.

Так, Евгений рассказал про Sid Meier’s Civilization, которая довела концепцию 4Х до ума и привлекла интерес новых игроков к жанру.

Однажды Сид Мейер решил создать симулятор человеческой истории и — что самое удивительное! — умудрился преуспеть с первой же попытки. В одной игре было собраны практически все аспекты исторического развития. <…> И все это работало, создавая из раза в раз уникальный и безумно увлекательный опыт.

Даниил, в свою очередь, вспомнил про Escape from Tarkov, StarCraft II: Wings of Liberty и «Героев 3».

HoMM 3 на пару с Civilization открыла геймерам феномен «еще один ход — и спать»: в нее практически невозможно перестать играть из-за грамотного сочетания краткосрочных и долгосрочных задач. Это одна из тех игр, в которой тонешь, словно в сказочном сне — благодаря великолепному геймплею, чарующей музыке, невероятной картинке.

Первое место в топе заняла культовая Half-Life 2. Следом за ней идет эталон жанра экшен-RPG «Ведьмак 3: Дикая охота», а замыкает тройку лидеров прекрасная в своих деталях Red Dead REdemption 2.

А вот так выглядит топ-25: