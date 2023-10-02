Half-Life 2, «Ведьмак 3» и The Last of Us — топ-100 великих игр по версии «Кинопоиска»

«Кинопоиск» опубликовал топ-100 великих видеоигр в пяти частях, который редакция готовила на протяжении нескольких месяцев.
Список сформировали на основе персональных топов-10, которые составили опрошенные респонденты.
В опросе приняли участие около 150 человек, среди которых были представители игровой индустрии, игровые журналисты, блогеры и кинокритики. Также в их числе были члены редакции «Мира фантастики»: главный редактор сайта Александр Стрепетилов, главный редактор журнала Сергей Серебрянский, выпускающий редактор Евгений Пекло и автор статей Даниил Кортез.
Так, Евгений рассказал про Sid Meier’s Civilization, которая довела концепцию 4Х до ума и привлекла интерес новых игроков к жанру.
Однажды Сид Мейер решил создать симулятор человеческой истории и — что самое удивительное! — умудрился преуспеть с первой же попытки. В одной игре было собраны практически все аспекты исторического развития. <…> И все это работало, создавая из раза в раз уникальный и безумно увлекательный опыт.
Даниил, в свою очередь, вспомнил про Escape from Tarkov, StarCraft II: Wings of Liberty и «Героев 3».
HoMM 3 на пару с Civilization открыла геймерам феномен «еще один ход — и спать»: в нее практически невозможно перестать играть из-за грамотного сочетания краткосрочных и долгосрочных задач. Это одна из тех игр, в которой тонешь, словно в сказочном сне — благодаря великолепному геймплею, чарующей музыке, невероятной картинке.
Первое место в топе заняла культовая Half-Life 2. Следом за ней идет эталон жанра экшен-RPG «Ведьмак 3: Дикая охота», а замыкает тройку лидеров прекрасная в своих деталях Red Dead REdemption 2.
А вот так выглядит топ-25:
- Half-Life 2;
- The Witcher 3: Wild Hunt;
- Red Dead Redemption 2;
- The Last of Us;
- Doom (1993);
- Heroes of Might and Magic III;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Tetris;
- The Elder Scrolls III: Morrowind;
- Fallout 2;
- Disco Elysium;
- The Last of Us Part II;
- Half-Life;
- Final Fantasy VII;
- Portal 2;
- Dark Souls;
- Mass Effect;
- Baldur’s Gate 3;
- Super Mario Bros.;
- Grand Theft Auto V;
- Silent Hill 2;
- The Elder Scrolls V: Skyrim;
- Minecraft;
- World of Warcraft;
- Deus Ex.
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