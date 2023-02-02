HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт»

HBO Max решил закрыть сериал «Пенниуорт» про происхождение дворецкого Бэтмена после третьего сезона.

Это произошло на фоне недавно представленного плана развития киновселенной DC от творческих руководителей Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Напомним, в центре сюжета шоу бывший британский солдат Альфред, который создает в Лондоне 60 годов охранную организацию.

Помимо «Пенниуорта» HBO Max недавно отменил еще несколько сериалов вроде «Титанов» и «Рокового патруля».