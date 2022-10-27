Илья Найшуллер снимет комедийный боевик с Джоном Синой и Идрисом Эльбой

По данным The Hollywood Reporter, российский режиссер Илья Найшуллер, наиболее известный по фильмам «Никто» и «Хардкор», снимет комедийный боевик Heads of State от Amazon.
В центре сюжета будут два враждующих друг с другом персонажа, которые по неким обстоятельствам вынуждены объединиться.
Главные роли в картине должны исполнить Джон Сина и Идрис Эльба. А продюсерами выступают сопредседатель DC Studios Питер Сафран и Джон Рикард из The Safran Company.
Первоначально за сценарий отвечал Харрисон Кьюри (хоррор My Wife and I Bought a Ranch). А последний драфт написали Джош Аппельбаум и Андре Немец, приложившие руку к недавней перезагрузки «Полицейского из Беверли-Хиллз».
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Редактор
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