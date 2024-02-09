Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Disney хочет вернуть в новых «Пиратах Карибского моря» Джонни Деппа в образе Джека Воробья.
Однако в центре сюжета картины все равно будет другая героиня. А ее действие частично развернется на Гаити.
Местом действия «Пиратов Карибского моря 6» частично будет Гаити. А главной героиней будет гаитянка. А еще они хотят, чтобы Джонни Депп вернулся, но не в главной роли.
Ранее ходили слухи, что главную роль в новой части «Пиратов Карибского моря» сыграет звезда «Медведя» Айо Эдебири.
А продюсер Джерри Брукхаймер в интервью неоднократно изъявлял желание вернуть Джонни Деппа во франшизу.
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