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    Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

    9 февраля 2024
    Фото аватара
    09.02.2024
    220
    0 минут на чтение
    Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

    Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Disney хочет вернуть в новых «Пиратах Карибского моря» Джонни Деппа в образе Джека Воробья.

    Однако в центре сюжета картины все равно будет другая героиня. А ее действие частично развернется на Гаити.

    Местом действия «Пиратов Карибского моря 6» частично будет Гаити. А главной героиней будет гаитянка. А еще они хотят, чтобы Джонни Депп вернулся, но не в главной роли.

    Ранее ходили слухи, что главную роль в новой части «Пиратов Карибского моря» сыграет звезда «Медведя» Айо Эдебири.

    А продюсер Джерри Брукхаймер в интервью неоднократно изъявлял желание вернуть Джонни Деппа во франшизу.

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