Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Disney хочет вернуть в новых «Пиратах Карибского моря» Джонни Деппа в образе Джека Воробья.

Однако в центре сюжета картины все равно будет другая героиня. А ее действие частично развернется на Гаити.

Местом действия «Пиратов Карибского моря 6» частично будет Гаити. А главной героиней будет гаитянка. А еще они хотят, чтобы Джонни Депп вернулся, но не в главной роли.

Ранее ходили слухи, что главную роль в новой части «Пиратов Карибского моря» сыграет звезда «Медведя» Айо Эдебири.

А продюсер Джерри Брукхаймер в интервью неоднократно изъявлял желание вернуть Джонни Деппа во франшизу.