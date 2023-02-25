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    Новости

    Инсайдер: сериал «Что, если…?» получит третий сезон — он станет заключительным

    25 февраля 2023
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    25.02.2023
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    Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что мультсериал «Что, если…?» получит третий сезон — он же станет для шоу заключительным. При этом второй сезон ещё не вышел — он находится в разработке, а точная дата премьеры пока неизвестна. Релиз ожидается в течение этого года.

    Продюсер Marvel Брэд Уиндербаум ранее также сообщал о планах на третий сезон мультсериала.

    В «Что, если…?» раскрываются альтернативные сюжеты и временные линии, в которых основные события фильмов  Marvel развиваются иначе.

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    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное

     Илья Глазков |  18.10.2021

    Красивый и неглупый сериал про то, что киновселенную Marvel не собьёт с курса даже зомби-апокалипсис.  

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