Инсайдер: сериал «Что, если…?» получит третий сезон — он станет заключительным

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что мультсериал «Что, если…?» получит третий сезон — он же станет для шоу заключительным. При этом второй сезон ещё не вышел — он находится в разработке, а точная дата премьеры пока неизвестна. Релиз ожидается в течение этого года.