«Как мне этого не хватало» — первый трейлер третьего сезона «Крайнего космоса»

Телеканал Cartoon Network опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона «Крайнего космоса», в котором вернулся Лорд Командующий в исполнении Дэвида Теннанта.

О сюжете известно мало. По словам авторов, продолжение сериала будет куда драматичнее и в то же время смешнее. А его главной темой стало выживание.

В прошлом году создатель шоу Олан Роджерс рассказал, что он придумал историю длиной в шесть сезонов, однако Adult Swim пока не продлил его даже на четвертый.

Третий сезон «Крайнего космоса» выйдет в первом квартале 2021 года — точной даты пока нет.