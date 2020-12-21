«Как мне этого не хватало» — первый трейлер третьего сезона «Крайнего космоса»

Телеканал Cartoon Network опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона «Крайнего космоса», в котором вернулся Лорд Командующий в исполнении Дэвида Теннанта.
О сюжете известно мало. По словам авторов, продолжение сериала будет куда драматичнее и в то же время смешнее. А его главной темой стало выживание.
В прошлом году создатель шоу Олан Роджерс рассказал, что он придумал историю длиной в шесть сезонов, однако Adult Swim пока не продлил его даже на четвертый.
Третий сезон «Крайнего космоса» выйдет в первом квартале 2021 года — точной даты пока нет.
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