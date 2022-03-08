Кампания Брендона Сандерсона побила рекорд Kickstarter

Писатель-фантаст Брендон Сандерсон и его команда побили рекорд Kickstarter своей новой кампанией.

Проект стартовал в начале марта, одновременно Сандерсон выпустил видео, в котором рассказал, что на карантине во время пандемии тайно писал ранее не анонсированные книги — и это вдобавок к большим планам.

И теперь фантаст вместе с командой анонсировал этот проект — четыре «тайные книги Брендона Сандерсона». Кампания работает по методу подписки — участники будут получать романы каждый квартал 2023 года, вместе с мерчем по другим циклам писателя.

На момент написания заметки сумма сборов преодолела 25 миллионов долларов — теперь это новый рекорд Kickstarter. И это при том, что ожидаемая цель была всего миллион.

Брендон уже раскрыл название первого тома: Tress of the Emerald Sea («Тресс из Изумрудного моря»). Он также пояснил, что действие трёх из четырёх книг разворачивается в Космере, его основной вселенной, в которую входят «Рождённый туманом» и «Архив буресвета».

Прочесть отрывок из первого тома можно на сайте Сандерсона.