Брендон Сандерсон «Ритм войны»

Война коалиции монархов с силами Вражды стала позиционной. Далинар готов поступиться амбициями и даже интересами своей родины ради победы, но судьба коалиции решается далеко от полей сражений. Тем временем, в древней башне Уритиру Навани Холин проводит эксперименты с буресветом, открывая законы и формулы, неизвестные древним мудрецам.

Brandon Sanderson

Rhythm of War

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2020

Художник: Майкл Уэлан

Переводчик: Н. Осояну

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Том 1 — 672 с., том 2 — 752 с., по 10 000 экз.

«Архив Буресвета», часть 4

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Брендон Сандерсон — самый надёжный фантаст современности. Он пишет сразу несколько длинных циклов, назначает даты выхода книг на годы вперёд и… умудряется в эти даты укладываться. Причём в мире, где эталоном фэнтези стали «серые» «Ведьмак» и «Игра престолов», Брендон пишет по-настоящему светлые книги. «Архив Буресвета» — его лучшая и самая сложная работа.

«Ритм войны» продолжает курс, начатый тремя предыдущими романами. Снова история разделена на пять частей. Снова главы из настоящего чередуются с флешбэками одного из персонажей — в этом томе мы узнаём о прошлом Венли. Снова сюжет вначале неспешен и полон экспозиций, а последние триста страниц вы не можете от книги оторваться. Но по тональности роман сильно отличается от всего, что вы читали раньше о Рошаре.

Первое отличие — книга очень локальна. Две трети романа мы находимся в городе-башне Уритиру. Военных действий в сюжете почти нет, и герои, прежде проводившие время в сражениях, пытаются найти себя в мирном служении людям. Адолин возглавляет посольство Коалиции монархов к спренам чести, а Каладин после приказа начальства берёт вынужденный отпуск, возвращаясь к делу, от которого он, как думал, навсегда отказался.

Но партии этих героев здесь не главные. Центральный персонаж книги, Навани Холин, — вдова, жена, мать и, что гораздо важнее, пытливый учёный-исследователь. Её команда уже в первых главах совершает технологическую революцию, а ближе к кульминации подбирается, говоря метафорически, к секрету водородной бомбы. Действия в главах о Навани мало, но в экспериментах учёной, в её спокойных диалогах с коллегами (и противниками! ) мы узнаём о природе уникальной магии Рошара. Силы Чести и Вражды, противостояние которых мы наблюдаем уже четвёртый том, оказываются не такими уж разными и вполне совместимыми. Хотя бы на молекулярном уровне.

«Ритм войны» — это как раз книга о совместимости в самом широком смысле. Совместимости войны и жизни. Эмоций и чувства долга. Людей и других разумных рас. Вместе с Венли, скрывающей маленького спрена, мы узнаём, как была устроена её община и кто развязал-таки войну с людьми. Жаль только, сама Венли оказалась очень скучной героиней. В разы интереснее наблюдать за её начальством: среди древних душ, вселившихся в тела Поющих после событий «Слов сияния», появляются интересные герои. Сплавленные не выглядят картонными антагонистами, это гордый народ, которому не чуждо благородство. Долгая, почти вечная жизнь, иное восприятие времени и древние войны сделали их непримиримыми врагами людей. Но это не значит, что диалог между двумя народами невозможен. Спрены ещё меньше похожи на людей, но и здесь автор оставляет человечеству надежду. Если два живых существа верят в добро и справедливость, они способны жить в мире. Неважно, кто ты — тысячелетний воин, меняющий тела как перчатки, старик с ускользающим разумом или… обезображенная древним катаклизмом душа в могучем мече.

Роман Сандерсона — потрясающий пример diversity в лучшем смысле этого слова. Пока в прочих фэнтези нечеловеческие народы воплощают все расовые стереотипы по очереди и делят один характер на всех, Брендон показывает действительно уникальных созданий. Спрены, паршуны и Сплавленные — не калька со средневековых японцев или орков, они самобытные, интересные и невероятно разные. Каждому из этих обществ присуща своя культура, деление на фракции; автор показывает народных героев, изгоев и чудаков. Всё как у людей, только с поправкой на нечеловеческую мораль и нормы поведения. Не менее серьёзно Сандерсон относится к репрезентации религии: среди героев есть и убеждённые атеисты, и «ставящие свечки», и искренне верующие. После generic fantasy в духе D&D такая проработка мира вызывает восторг.

Вторая причина, по которой четвёртый том цикла не похож на предыдущие, — это укрепившаяся связь с остальным творчеством автора. Путешественники из других миров, ранее мелькавшие на третьем плане, появляются всё чаще. Хойд от подбадривания героев переходит к активным действиям, выходцев с Налтиса становится всё больше, нам прямым текстом говорят, что одна из сторон конфликта держит штаб-квартиру за пределами Рошара. По плану Сандерсона в «Архиве» будет десять томов, и после пятого нас ждёт небольшая перезагрузка. Рискну предположить, что в борьбу на Рошаре включится почти весь Космер: автор неоднократно намекает, что буресвет как дешёвый источник энергии интересен очень и очень многим.

Итог: неожиданно камерная для Сандерсона книга. Не меняя декораций, автор всё так же хорошо держит читателя в напряжении. Роман радует глубиной и психологизмом, открывает новые тайны причудливого Рошара.

Научная магия Магия в книгах Сандерсона подчиняется вполне земным законам физики. В «Ритме войны» особое внимание уделяется оптике и аэродинамике. Прочитав этот роман, вы серьёзно задумаетесь над эргономикой фантастического оружия и гаджетов — книга в этом смысле потрясающе реалистична.

На столе между Гавиларом и мужчинами лежала горстка сфер и самосветов. При виде их у Навани перехватило дыхание. Они были распределены по цветам и яркости, но некоторые казались странными: светились обратным светом, как будто были маленькими ямами фиолетовой тьмы, впитывающими цвет вокруг себя.

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