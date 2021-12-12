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    #Брендон Сандерсон #технофэнтези #эпическое фэнтези

    Брендон Сандерсон «Ритм войны». Очень научное фэнтези

    12 декабря 2021
    12.12.2021
    14449
    4 минуты на чтение
    #Брендон Сандерсон #технофэнтези #эпическое фэнтези
    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»

    Война коалиции монархов с силами Вражды стала позиционной. Далинар готов поступиться амбициями и даже интересами своей родины ради победы, но судьба коалиции решается далеко от полей сражений. Тем временем, в древней башне Уритиру Навани Холин проводит эксперименты с буресветом, открывая законы и формулы, неизвестные древним мудрецам.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 5

    Brandon Sanderson
    Rhythm of War
    Роман
    Жанр: эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Художник: Майкл Уэлан
    Переводчик: Н. Осояну
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фэнтези»
    Том 1 — 672 с., том 2 — 752 с., по 10 000 экз.
    «Архив Буресвета», часть 4
    Похоже на:
    Роберт Джордан, цикл «Колесо Времени»
    телесериал «Звёздный крейсер „Галактика“»

    Брендон Сандерсон — самый надёжный фантаст современности. Он пишет сразу несколько длинных циклов, назначает даты выхода книг на годы вперёд и… умудряется в эти даты укладываться. Причём в мире, где эталоном фэнтези стали «серые» «Ведьмак» и «Игра престолов», Брендон пишет по-настоящему светлые книги. «Архив Буресвета» — его лучшая и самая сложная работа.

    «Ритм войны» продолжает курс, начатый тремя предыдущими романами. Снова история разделена на пять частей. Снова главы из настоящего чередуются с флешбэками одного из персонажей — в этом томе мы узнаём о прошлом Венли. Снова сюжет вначале неспешен и полон экспозиций, а последние триста страниц вы не можете от книги оторваться. Но по тональности роман сильно отличается от всего, что вы читали раньше о Рошаре.

    Первое отличие — книга очень локальна. Две трети романа мы находимся в городе-башне Уритиру. Военных действий в сюжете почти нет, и герои, прежде проводившие время в сражениях, пытаются найти себя в мирном служении людям. Адолин возглавляет посольство Коалиции монархов к спренам чести, а Каладин после приказа начальства берёт вынужденный отпуск, возвращаясь к делу, от которого он, как думал, навсегда отказался.

    Но партии этих героев здесь не главные. Центральный персонаж книги, Навани Холин, — вдова, жена, мать и, что гораздо важнее, пытливый учёный-исследователь. Её команда уже в первых главах совершает технологическую революцию, а ближе к кульминации подбирается, говоря метафорически, к секрету водородной бомбы. Действия в главах о Навани мало, но в экспериментах учёной, в её спокойных диалогах с коллегами (и противниками! ) мы узнаём о природе уникальной магии Рошара. Силы Чести и Вражды, противостояние которых мы наблюдаем уже четвёртый том, оказываются не такими уж разными и вполне совместимыми. Хотя бы на молекулярном уровне.

    «Ритм войны» — это как раз книга о совместимости в самом широком смысле. Совместимости войны и жизни. Эмоций и чувства долга. Людей и других разумных рас. Вместе с Венли, скрывающей маленького спрена, мы узнаём, как была устроена её община и кто развязал-таки войну с людьми. Жаль только, сама Венли оказалась очень скучной героиней. В разы интереснее наблюдать за её начальством: среди древних душ, вселившихся в тела Поющих после событий «Слов сияния», появляются интересные герои. Сплавленные не выглядят картонными антагонистами, это гордый народ, которому не чуждо благородство. Долгая, почти вечная жизнь, иное восприятие времени и древние войны сделали их непримиримыми врагами людей. Но это не значит, что диалог между двумя народами невозможен. Спрены ещё меньше похожи на людей, но и здесь автор оставляет человечеству надежду. Если два живых существа верят в добро и справедливость, они способны жить в мире. Неважно, кто ты — тысячелетний воин, меняющий тела как перчатки, старик с ускользающим разумом или… обезображенная древним катаклизмом душа в могучем мече.

    Роман Сандерсона — потрясающий пример diversity в лучшем смысле этого слова. Пока в прочих фэнтези нечеловеческие народы воплощают все расовые стереотипы по очереди и делят один характер на всех, Брендон показывает действительно уникальных созданий. Спрены, паршуны и Сплавленные — не калька со средневековых японцев или орков, они самобытные, интересные и невероятно разные. Каждому из этих обществ присуща своя культура, деление на фракции; автор показывает народных героев, изгоев и чудаков. Всё как у людей, только с поправкой на нечеловеческую мораль и нормы поведения. Не менее серьёзно Сандерсон относится к репрезентации религии: среди героев есть и убеждённые атеисты, и «ставящие свечки», и искренне верующие. После generic fantasy в духе D&D такая проработка мира вызывает восторг.

    Вторая причина, по которой четвёртый том цикла не похож на предыдущие, — это укрепившаяся связь с остальным творчеством автора. Путешественники из других миров, ранее мелькавшие на третьем плане, появляются всё чаще. Хойд от подбадривания героев переходит к активным действиям, выходцев с Налтиса становится всё больше, нам прямым текстом говорят, что одна из сторон конфликта держит штаб-квартиру за пределами Рошара. По плану Сандерсона в «Архиве» будет десять томов, и после пятого нас ждёт небольшая перезагрузка. Рискну предположить, что в борьбу на Рошаре включится почти весь Космер: автор неоднократно намекает, что буресвет как дешёвый источник энергии интересен очень и очень многим.

    Итог: неожиданно камерная для Сандерсона книга. Не меняя декораций, автор всё так же хорошо держит читателя в напряжении. Роман радует глубиной и психологизмом, открывает новые тайны причудливого Рошара.

    Научная магия

    Магия в книгах Сандерсона подчиняется вполне земным законам физики. В «Ритме войны» особое внимание уделяется оптике и аэродинамике. Прочитав этот роман, вы серьёзно задумаетесь над эргономикой фантастического оружия и гаджетов — книга в этом смысле потрясающе реалистична.

    На столе между Гавиларом и мужчинами лежала горстка сфер и самосветов. При виде их у Навани перехватило дыхание. Они были распределены по цветам и яркости, но некоторые казались странными: светились обратным светом, как будто были маленькими ямами фиолетовой тьмы, впитывающими цвет вокруг себя.

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    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном

    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном

     Дмитрий Кинский |  24.09.2021

    С Брендоном беседуют писательница и переводчица книг фантаста Наталия Осояну и редактор сайта «Мира фантастики» Александр Стрепетилов. Бессменный переводчик — Андрей Иванов.

    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»
    Брендон Сандерсон «Ритм войны»
    Стоит ли читать?
    Стоит — если любите миры, в которых зелёное солнце придумано не просто ради красоты.
    Удачно
    физика на службе магии
    психологизм и интересные герои
    разнообразие внутри нечеловеческих рас
    Неудачно
    очень пассивная Венли
    много депрессии Каладина
    9
    Отлично

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    Математик, игрок, ролевик, руководитель студии разработки настольных игр.

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