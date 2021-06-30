Konami будет разрабатывать новые игры вместе с авторами The Medium

Konami и Bloober Team, ответственная за The Medium, подписали «соглашение о стратегическом сотрудничестве», согласно которому они будут совместно разрабатывать игры по новым и существующим IP.
По данным VGC, один из проектов польской студии напрямую связан с Silent Hill. Официально эту информацию компании комментировать не стали.
Генеральный директор Bloober Team Петр Бабиено в интервью отметил, что анонс неназванной игры наверняка вызовет ажиотаж. Напомним, еще в начале года студия говорила, что работает над хоррором от очень известного издателя.
Также журналисты напомнили, что в производстве находится еще одна Silent Hill, которую отдали японской студии, но вряд ли речь идет о Kojima Productions.
Konami в своем пресс-релизе подтвердила, что это лишь начало сотрудничества со сторонними студиями, в дальнейшем она продолжит искать новых партнеров.
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