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    Новости

    Konami будет разрабатывать новые игры вместе с авторами The Medium

    30 июня 2021
    30.06.2021
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    Konami будет разрабатывать новые игры вместе с

    Konami и Bloober Team, ответственная за The Medium, подписали «соглашение о стратегическом сотрудничестве», согласно которому они будут совместно разрабатывать игры по новым и существующим IP.

    По данным VGC, один из проектов польской студии напрямую связан с Silent Hill. Официально эту информацию компании комментировать не стали.

    Генеральный директор Bloober Team Петр Бабиено в интервью отметил, что анонс неназванной игры наверняка вызовет ажиотаж. Напомним, еще в начале года студия говорила, что работает над хоррором от очень известного издателя.

    Также журналисты напомнили, что в производстве находится еще одна Silent Hill, которую отдали японской студии, но вряд ли речь идет о Kojima Productions.

    Konami в своем пресс-релизе подтвердила, что это лишь начало сотрудничества со сторонними студиями, в дальнейшем она продолжит искать новых партнеров.

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