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    Новости

    Konami пропустит E3 2021. Но есть и хорошие новости!

    1 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    01.05.2021
    1133
    0 минут на чтение
    Konami работает над несколькими играми, но E3 пропустит

    Konami неожиданно объявила, что пропустит цифровую E3 2021. Судя по всему, она попросту не успевает подготовиться к полноценной презентации.

    Вместе с этим компания подтвердила, что в разработке находятся сразу несколько «ключевых проектов», о которых она расскажет в ближайшие месяцы.

    Не исключено, что речь идет о перезапуске Silent Hill и новой Castlevania — по слухам, Konami поручила работу над ними сторонним студиям.

    При этом японская компания продолжит поддерживать ESA, поскольку верит в успех грядущей выставки, которая на этот раз пройдет в цифровом формате. Также она пожелала удачи остальным участникам шоу, в числе которых Ubisoft, Bethesda, Nintendo и другие.

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    Официально: 1

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     Дмитрий Кинский |  06.04.2021

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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