Konami пропустит E3 2021. Но есть и хорошие новости!

Konami неожиданно объявила, что пропустит цифровую E3 2021. Судя по всему, она попросту не успевает подготовиться к полноценной презентации.
Вместе с этим компания подтвердила, что в разработке находятся сразу несколько «ключевых проектов», о которых она расскажет в ближайшие месяцы.
Не исключено, что речь идет о перезапуске Silent Hill и новой Castlevania — по слухам, Konami поручила работу над ними сторонним студиям.
При этом японская компания продолжит поддерживать ESA, поскольку верит в успех грядущей выставки, которая на этот раз пройдет в цифровом формате. Также она пожелала удачи остальным участникам шоу, в числе которых Ubisoft, Bethesda, Nintendo и другие.
— Konami (@Konami) April 30, 2021
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Слухи об этом ходят очень давно.
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Похоже, новая Silent Hill действительно существует.
Официально: E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня в цифровом формате
Уже известны участники.
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