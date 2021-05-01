Konami пропустит E3 2021. Но есть и хорошие новости!

Konami неожиданно объявила, что пропустит цифровую E3 2021. Судя по всему, она попросту не успевает подготовиться к полноценной презентации.

Вместе с этим компания подтвердила, что в разработке находятся сразу несколько «ключевых проектов», о которых она расскажет в ближайшие месяцы.

Не исключено, что речь идет о перезапуске Silent Hill и новой Castlevania — по слухам, Konami поручила работу над ними сторонним студиям.

При этом японская компания продолжит поддерживать ESA, поскольку верит в успех грядущей выставки, которая на этот раз пройдет в цифровом формате. Также она пожелала удачи остальным участникам шоу, в числе которых Ubisoft, Bethesda, Nintendo и другие.