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    «Локи» стартовал в Disney+ лучше всех сериалов Marvel

    9 июля 2021
    09.07.2021
    495
    0 минут на чтение
    «Локи» стартовал в Disney

    Аналитическая фирма Nielsen сообщила, что с 7 по 13 июня первый эпизод «Локи» набрал 731 миллион минут просмотра.

    Исходя из этого, можно предположить, что полностью серию посмотрели около 14 миллионов пользователей

    Для сравнения, «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» на старте набрали лишь 434 и 495 миллионов просмотра соответственно.

    Однако такой высокий показатель частично связан с тем, что «Локи» выходит по средам, а не по пятницам, поэтому у него было в запасе несколько лишних дней.

    А лидером общего рейтинга Nielsen в середине июня оказался «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» c 1,45 миллиарда минут просмотра.

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