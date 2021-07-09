«Локи» стартовал в Disney+ лучше всех сериалов Marvel

Аналитическая фирма Nielsen сообщила, что с 7 по 13 июня первый эпизод «Локи» набрал 731 миллион минут просмотра.

Исходя из этого, можно предположить, что полностью серию посмотрели около 14 миллионов пользователей

Для сравнения, «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» на старте набрали лишь 434 и 495 миллионов просмотра соответственно.

Однако такой высокий показатель частично связан с тем, что «Локи» выходит по средам, а не по пятницам, поэтому у него было в запасе несколько лишних дней.

А лидером общего рейтинга Nielsen в середине июня оказался «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» c 1,45 миллиарда минут просмотра.