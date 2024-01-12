Лоренс Фишберн сыграет Эмиеля Региса в четвертом сезоне «Ведьмака»

Звезда «Матрицы» Лоренс Фишберн присоединился к актерскому составу четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix.

Ему досталась роль вампира Эмиеля Региса, который впервые появился в романе «Крещение огнем».

Напомним, прежде сериал покинул Генри Кавилл, теперь вместо него Геральта будет играть Лиам Хемсворт .

Съемки четвертого сезона начнутся в марте. Ждем возращение сериала не раньше 2025 года.