Лоренс Фишберн сыграет Эмиеля Региса в четвертом сезоне «Ведьмака»

Звезда «Матрицы» Лоренс Фишберн присоединился к актерскому составу четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix.
Ему досталась роль вампира Эмиеля Региса, который впервые появился в романе «Крещение огнем».
Напомним, прежде сериал покинул Генри Кавилл, теперь вместо него Геральта будет играть Лиам Хемсворт .
Съемки четвертого сезона начнутся в марте. Ждем возращение сериала не раньше 2025 года.
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