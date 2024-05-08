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    Максимум 3 фильма и 2 сериала в год — новая стратегия Marvel Studios

    8 мая 2024
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    08.05.2024
    438
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    Максимум 3 фильма и 2 сериала в год — нова

    Руководитель Disney Боб Айгер уже неоднократно говорил, что теперь компания хочет делать упор на качество, а не количество контента. Теперь же он поделился некоторыми подробностями в контексте Marvel.

    Так, студия будет выпускать максимум по три фильма и два сериала в год. Это позволит авторам полностью сосредоточиться на своих проектах.

    Глава Marvel Studios Кевин Файги и постановщик «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви, в свою очередь, отметили, что теперь у них будет больше шансов удивить зрителей.

    Последний уточнил, что в новом фильме про говорящего наемника фанаты увидят нечто совершенно иное.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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