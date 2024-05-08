Максимум 3 фильма и 2 сериала в год — новая стратегия Marvel Studios

Руководитель Disney Боб Айгер уже неоднократно говорил, что теперь компания хочет делать упор на качество, а не количество контента. Теперь же он поделился некоторыми подробностями в контексте Marvel.

Так, студия будет выпускать максимум по три фильма и два сериала в год. Это позволит авторам полностью сосредоточиться на своих проектах.

Глава Marvel Studios Кевин Файги и постановщик «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви, в свою очередь, отметили, что теперь у них будет больше шансов удивить зрителей.

Последний уточнил, что в новом фильме про говорящего наемника фанаты увидят нечто совершенно иное.