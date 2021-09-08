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    Новости

    Многострадальная «Карамора» Данилы Козловского опять будет сериалом

    8 сентября 2021
    08.09.2021
    1741
    0 минут на чтение
    «Карамора» Данилы Козловского выйдет эксклюзивно в Start. Это, кстати, снова сериала

    Онлайн-кинотеатр Start заключил стратегическое партнерство с продюсерской студией «ДК интертеймент» Данилы Козловского.

    Так что многострадальная «Карамора» выйдет эксклюзивно в этом стриминговом сервисе в начале 2022 года. Кроме того, Start сможет первым отбирать проекты «ДК интертеймент» себе в каталог.

    Изначально это был сериал, над которым работал Илья Найшуллер. После режиссер оставил проект, поэтому формат решили сменить на полнометражку. Теперь же речь снова идет о сериале.

    Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной в начале XX века, а в центре внимания анархист Карамора. Он хочет отомстить вампирам, которые тайно управляет миром, за смерть своей возлюбленной.

    Режиссером выступает Данила Козловский. И он же — сделайте удивленные лица! — исполняет главную роль.

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    Теперь его режиссёром числится сам Данила Козловский, а не Илья Найшуллер.

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