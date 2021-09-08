Многострадальная «Карамора» Данилы Козловского опять будет сериалом

Онлайн-кинотеатр Start заключил стратегическое партнерство с продюсерской студией «ДК интертеймент» Данилы Козловского.

Так что многострадальная «Карамора» выйдет эксклюзивно в этом стриминговом сервисе в начале 2022 года. Кроме того, Start сможет первым отбирать проекты «ДК интертеймент» себе в каталог.

Изначально это был сериал, над которым работал Илья Найшуллер. После режиссер оставил проект, поэтому формат решили сменить на полнометражку. Теперь же речь снова идет о сериале.

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной в начале XX века, а в центре внимания анархист Карамора. Он хочет отомстить вампирам, которые тайно управляет миром, за смерть своей возлюбленной.

Режиссером выступает Данила Козловский. И он же — сделайте удивленные лица! — исполняет главную роль.