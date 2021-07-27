«Может, это апокалипсис» — новый трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»

Sony Pictures представила новый трейлер «Охотников за привидениями: Наследники» (в оригинале — Ghostbusters: Afterlife).
По сюжету мать-одиночка переезжает на старую ферму, полученную в наследство от отца, о котором она толком ничего не знала. Ее дети в попытках узнать о своем дедушке побольше находят знаменитый автомобиль Ecto-1, который принадлежал охотникам за привидениями.
За постановку отвечает Джейсон Райтман («День труда»), сын режиссера Айвана Райтмана, снявшего две части во франшизе.
Главные роли в фильме исполнят Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Одаренная»), Кэрри Кунн («Исчезнувшая»), Пол Радд («Человек-муравей») и Билл Мюррей.
«Охотники за привидениями: Наследники» выйдут 11 ноября.
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Премьера состоится в ноябре.
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