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    Новости

    Пол Радд и зефирные человечки в отрывке новых «Охотников за привидениями»

    7 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    07.04.2021
    519
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    Sony опубликовала небольшой отрывок «Охотников за привидениями: Наследники», в котором персонаж Пола Радда встречается с зефирными человечками в супермаркете.

    Постановкой занимается Джейсон Райтман («День труда»), сын режиссера Айвана Райтмана, который снял первые две части во франшизе.

    По сюжету мать-одиночка переезжает на старую ферму, полученную в наследство от отца, которого она не знала. А ее дети пытаются узнать о дедушке больше и находят знаменитый автомобиль Ecto-1, принадлежавший охотник за привидениями.

    Главные роли в фильме исполнят Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Одаренная»), Кэрри Кунн («Исчезнувшая»), Пол Радд («Человек-муравей») и Билл Мюррей.

    «Наследники» выйдут 11 ноября.

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    Он выйдет летом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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