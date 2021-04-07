Пол Радд и зефирные человечки в отрывке новых «Охотников за привидениями»

Sony опубликовала небольшой отрывок «Охотников за привидениями: Наследники», в котором персонаж Пола Радда встречается с зефирными человечками в супермаркете.

Постановкой занимается Джейсон Райтман («День труда»), сын режиссера Айвана Райтмана, который снял первые две части во франшизе.

По сюжету мать-одиночка переезжает на старую ферму, полученную в наследство от отца, которого она не знала. А ее дети пытаются узнать о дедушке больше и находят знаменитый автомобиль Ecto-1, принадлежавший охотник за привидениями.

Главные роли в фильме исполнят Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Одаренная»), Кэрри Кунн («Исчезнувшая»), Пол Радд («Человек-муравей») и Билл Мюррей.

«Наследники» выйдут 11 ноября.