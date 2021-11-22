«Мультивселенная реальна?» — 4 новых ТВ-спота «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony и Marvel опубликовали четыре новых рекламных ролика «Человека-паука: Нет пути домой», в которых можно увидеть свежие кадры супергеройского блокбастера.

Напомним, по сюжету Питер Паркер просит Доктора Стрэнджа стереть людям воспоминания о личности Человека-паука. Но вместо этого волшебник призывает суперзлодеев из других вселенных, погибших во время битвы с дружелюбным соседом.

Главные роли исполнили Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч и Зендая. Также в фильме снялись Альфред Молина, Джейми Фокс, Уиллем Дефо и не только. Также, по слухам, в нем появятся Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр.

Премьера в России состоится 16 декабря.







