Том Холланд: сценарий «Человека-паука 3» дорабатывали на ходу

Том Холланд в интервью GQ признался, что производство «Человека-паука: Нет пути домой» было очень хаотичным и сумбурным.

Ситуация была такая: на момент старта съемок фильма несколько ключевых актеров еще не подписали контракт.

А саму картину буквально дорабатывали на ходу. Однако Холланд в конечном итоге очень доволен результатом.

Я мог спросить режиссера: «Что происходит в третьем акте?» А он бы мне ответил: «Я все еще пытаюсь в этом разобраться».

Так, во время работы над финалом Том прервал съемки, поскольку одна из сцен не вызывала отклика у него, после чего ее решили изменить.

Я постоянно останавливался и говорил: «Мне очень жаль, я просто не верю в то, что говорю». Сцена была неправильной. Мы сели, поразмыслили над этим и пришли к новой идее. Мы рассказали ее сценаристам, и они переписали сцену. И теперь она работает.

Также выяснилось, что триквел «Человека-паука» должен был выйти после «Доктора Стрэнджа 2: В мультивселенной безумия». Но из-за пандемии коронавируса график пришлось изменить, а сценарий фильма — переписать.

Супергеройский блокбастер выйдет 16 декабря.