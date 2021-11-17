«Я всех спасти не могу» — новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony и Marvel показали второй трейлер супергеройского блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой», в котором трещит по швам (в буквальном смысле!) ткань самой реальности.

По сюжету Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы он стер воспоминания людей о личности Человека-паука. Но вместо этого волшебник призывает заклятых врагов дружелюбного соседа из других вселенных: Доктора Осьминога, Зеленого гоблина, Песочного человека, Ящера и Электро.

Также, судя по всему, в ролике засветился Новый Гоблин из «Человека-паука 3» Сэма Рэйми, роль которого исполнял Джеймс Франко. А еще облик Электро в фильме будет куда более приближенным к комиксам.

Премьера в России состоится 16 декабря.

Трейлер в оригинале

Трейлер на русском