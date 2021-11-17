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    Новости

    «Я всех спасти не могу» — новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

    17 ноября 2021
    17.11.2021
    130
    0 минут на чтение
    Новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

    Sony и Marvel показали второй трейлер супергеройского блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой», в котором трещит по швам (в буквальном смысле!) ткань самой реальности.

    По сюжету Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы он стер воспоминания людей о личности Человека-паука. Но вместо этого волшебник призывает заклятых врагов дружелюбного соседа из других вселенных: Доктора Осьминога, Зеленого гоблина, Песочного человека, Ящера и Электро.

    Также, судя по всему, в ролике засветился Новый Гоблин из «Человека-паука 3» Сэма Рэйми, роль которого исполнял Джеймс Франко. А еще облик Электро в фильме будет куда более приближенным к комиксам.

    Премьера в России состоится 16 декабря.

    Трейлер в оригинале

    Трейлер на русском

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