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    Новости

    На памятных монетах Льюиса Кэрролла нашли цитаты, которые он никогда не писал

    13 марта 2021
    Кот-император
    13.03.2021
    991
    1 минута на чтение
    На памятных монетах Льюиса Кэрролла нашли цитаты, которые он никогда не писал

    Не так давно в Великобритании монетный двор острова Мэн выпустил уникальные монеты по 50 пенсов в честь 150-летия с публикации завершающей истории о приключениях Алисы в Зазеркалье. Коллекция из пяти монет была представлена как «самые известные цитаты персонажей», однако, по сообщениям The Guardian, в начале марта эксперты заметили, что на самом деле эти строчки не были написаны Л. Кэрроллом. И хотя некоторые цитаты есть на интернет-портале Goodreads и многочисленных плакатах, они не относятся к произведению Л. Кэрролла.

    Редактор журнала Lewis Carroll Review Франциска Кольт отметила, что часто замечает неверные цитаты Кэрролла. «Я увидела сообщение о монетах на странице коллекционеров и почти автоматически начала проверять цитату, думая: «О, я надеюсь, что нет. О нет! Неправильно приписанные цитаты Алисы встречаются везде».

    Согласно экспертке, слова «Чем быстрее я иду, тем позже я добираюсь», приписываемые Белому Кролику, и фраза «Я не обязан объяснять вам!» якобы Безумного Шляпника — это не цитаты Л. Кэрролла, хотя их можно найти в Интернете как слова героев. Ф. Кольт подчеркнула: «Вы не поверите, как часто нам приходится сталкиваться с этими неверными цитатами. Я даже нахожу их в научных статьях!».

    Это не первый случай с ошибками на монетах в последнее время. В начале года монеты номиналом в 2 фунта, приуроченные к 75-летию с года смерти Герберта Уэллса, вызвали недоумение свои дизайном. Треножник («tripod» в оригинале) на монете обзавёлся четырьмя «ногами»!

    Как говорил великий философ В. И. Ленин: «Самая большая проблема цитат в интернете — в том, что им постоянно верят».

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     Кот-император |  08.04.2019

    Фильм называется «Дороти и Алиса», и для него уже нашли сценаристку.

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    Кот-император
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