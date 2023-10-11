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    Новости

    Находка: нейросеть создаёт жуткие картинки-инструкции в духе IKEA

    11 октября 2023
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    11.10.2023
    412
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    Нейросетями уже никого не удивишь, и тем интереснее находить какие-то нетривиальные решения. Познакомьтесь с наработкой разработчика под ником ostris, который обучил нейросеть рисовать по текстовому описанию инструкции в духе товаров IKEA.

    Задумка проста. Вы пишете в окне промпт. Это может быть персонаж, название фильма, не забудьте добавить пару уточнений и описаний. Важно писать на английском языке. А вот такими получаются результаты:

    У программы лишь несколько бесплатных генераций, так что используйте её с умом!

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    Над её оформлением работали 50 художников.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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