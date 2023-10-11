Находка: нейросеть создаёт жуткие картинки-инструкции в духе IKEA

Нейросетями уже никого не удивишь, и тем интереснее находить какие-то нетривиальные решения. Познакомьтесь с наработкой разработчика под ником ostris, который обучил нейросеть рисовать по текстовому описанию инструкции в духе товаров IKEA.
Задумка проста. Вы пишете в окне промпт. Это может быть персонаж, название фильма, не забудьте добавить пару уточнений и описаний. Важно писать на английском языке. А вот такими получаются результаты:
У программы лишь несколько бесплатных генераций, так что используйте её с умом!
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Над её оформлением работали 50 художников.
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А ещё она умеет накладывать липсинк, но не всегда удачно.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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