Находка: нейросеть создаёт жуткие картинки-инструкции в духе IKEA

Нейросетями уже никого не удивишь, и тем интереснее находить какие-то нетривиальные решения. Познакомьтесь с наработкой разработчика под ником ostris, который обучил нейросеть рисовать по текстовому описанию инструкции в духе товаров IKEA.

Задумка проста. Вы пишете в окне промпт. Это может быть персонаж, название фильма, не забудьте добавить пару уточнений и описаний. Важно писать на английском языке. А вот такими получаются результаты:

У программы лишь несколько бесплатных генераций, так что используйте её с умом!