Продюсер обсуждал с Джонни Деппом возвращение в «Пираты Карибского моря»

Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что общался с Джонни Деппом по поводу потенциального возвращения к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря».
Если бы все зависело от него, то Депп вновь бы примерил шляпу капитана «Черной жемчужины». Но такие решения принимает не он, а студия Disney.
Новые «Пираты Карибского моря» будут мягким перезапуском франшизы. Сценарий написали Крейг Мазин и Тед Эллиот. Поскольку его уже одобрили в компании, вряд ли Депп появится в грядущем фильме.
Ранее Джерри Брукхаймер неоднократно говорил, что хотел бы снова привлечь Джонни к «Пиратам Карибского моря».
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