    Новости

    Продюсер обсуждал с Джонни Деппом возвращение в «Пираты Карибского моря»

    20 мая 2024
    Фото аватара
    20.05.2024
    549
    0 минут на чтение
    Продюсер «Пиратов Карибского моря» обсуждал с Джонни Деппом

    Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что общался с Джонни Деппом по поводу потенциального возвращения к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря».

    Если бы все зависело от него, то Депп вновь бы примерил шляпу капитана «Черной жемчужины». Но такие решения принимает не он, а студия Disney.

    Новые «Пираты Карибского моря» будут мягким перезапуском франшизы. Сценарий написали Крейг Мазин и Тед Эллиот. Поскольку его уже одобрили в компании, вряд ли Депп появится в грядущем фильме.

    Ранее Джерри Брукхаймер неоднократно говорил, что хотел бы снова привлечь Джонни к «Пиратам Карибского моря».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Был ли Ясукэ самураем? И почему он не нравится японцам? Объясняем
    0
    12480
    Был ли Ясукэ самураем? И почему он раздражает японцев? Объясняем

    Рассказываем все, что известно о темнокожем самурае.

    Художница Светлана Пикуль: прекрасные героини, симпатичные герои и монстры в метро 3
    0
    83891
    Художница Светлана Пикуль: прекрасные героини, симпатичные герои и монстры в метро

    Беседа о маленьких историях, творческой свободе и вдохновении в метро

    Читаем отрывок из романа Бреста Уикса «Слепящий нож» 1
    0
    81488
    Читаем отрывок из романа Бреста Уикса «Слепящий нож»

    Отрывок, в котором Гэвин Гайл противостоит морскому демону.

    История китайской космонавтики: изобретение ракет, технологический прогресс и люди великой пустоты 9
    0
    130156
    История китайской космонавтики: изобретение ракет, технологический прогресс и люди великой пустоты

    Путь к небу из Поднебесной

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть? 4
    0
    140767
    Настольные игры мая 2024: во что поиграть?

    Интересные новинки российских издательств.

    Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого 9
    0
    182325
    Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого

    Рассказываем, какой получилась игра об одержимой монашке.

    Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна» 1
    0
    183013
    Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна»

    О рыбаке, который нашёл в океане древний храм и основал в Аркхэме культ.

    Diablo IV, Warcraft III: Reforged, World of Warcraft: все анонсы на BlizzCon
    0
    352181
    Коллекционируем редкие карты в 126 выпуске «Фантастического подкаста»

    Ух ты, легендарная карта мага!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить