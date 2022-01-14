NBC одобрил пилот новой версии «Квантового скачка»

NBC официально заказал пилот «Квантового скачка» — продолжения-ремейка классического научно-фантастического сериала 1989 года о путешествии во времени.

Вот как звучит синопсис:

Прошло 30 лет после того, как доктор Сэм Беккет шагнул в квантовый ускоритель и исчез без следа. В наши дни собралась новая команда, чтобы возобновить проект и разгадать тайну машины и человека, который её создал.

От успеха пилота зависит то, будет NBC заказывать полноценный первый сезон.

Описание проекта звучит так, словно в продолжении вернётся Скотт Бакула, сыгравший главного героя. Его возвращение пока не объявили официально, но об этом говорят источники THR. Актёр Дин Стоквелл, игравший помощника и верного друга Беккета, адмирала Альберта «Эла» Калавичи, скончался в ноябре прошлого года в возрасте 85 лет.

Над созданием пилота будет работать производственная компания Belisarius Productions, принадлежащая Дональду П. Беллисарио, создателю оригинального сериала.