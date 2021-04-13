Умные зомби и крутые пушки — вышел новый трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Netflix наконец-то опубликовал первый трейлер нового фильма Зака Снайдера — «Армии мертвецов».
По сюжету группа наемников хочет ограбить казино в Лас-Вегасе, но есть несколько нюансов. Во-первых, город заполонили кровожадные зомби. Во-вторых, через 32 часа правительство США планирует разбомбить город.
В главных ролях Дейв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Маттиас Швайгхефер, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо и другие.
Фильм выйдет 21 мая.
Оригинальный трейлер
Трейлер на русском
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Дмитрий Кинский | 03.09.2020
Фильм Снайдера выйдет в 2021 году.
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