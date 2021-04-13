Умные зомби и крутые пушки — вышел новый трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Netflix наконец-то опубликовал первый трейлер нового фильма Зака Снайдера — «Армии мертвецов».

По сюжету группа наемников хочет ограбить казино в Лас-Вегасе, но есть несколько нюансов. Во-первых, город заполонили кровожадные зомби. Во-вторых, через 32 часа правительство США планирует разбомбить город.

В главных ролях Дейв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Маттиас Швайгхефер, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо и другие.

Фильм выйдет 21 мая.

Оригинальный трейлер

Трейлер на русском