«Армия мертвецов» Снайдера еще не вышла, а Netflix уже заказал приквел и аниме

Netflix объявил, что работает над полнометражным приквелом и анимационным спин-оффом фильма «Армия мертвецов» Зака Снайдера, который выйдет только в 2021 году.
Шей Хэттен, один из авторов «Армии мертвецов», займется сценариями обоих проектов.
Аниме называется «Армия мертвецов: Потерянный Вегас». Шоураннером выступит Джей Олива, который работал над «Бэтменом против Супермена». Он же снимет несколько эпизодов.
В центре внимания сериала будет персонаж Дэйва Батисты из фильма Снайдера. Он вместе со своей спасательной командой отправляется в охваченный зомби-эпидемией Лас-Вегас.
Режиссером безымянного приквела стал Маттиас Швайгхёфер, сыгравший в «Армии мертвецов» Людвига Дитере — именно о нем расскажет фильм.
«Армия мертвецов» выйдет на Netflix в 2021 году — точная дата не называется.
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