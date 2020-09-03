«Армия мертвецов» Снайдера еще не вышла, а Netflix уже заказал приквел и аниме

Netflix объявил, что работает над полнометражным приквелом и анимационным спин-оффом фильма «Армия мертвецов» Зака Снайдера, который выйдет только в 2021 году.

Шей Хэттен, один из авторов «Армии мертвецов», займется сценариями обоих проектов.

Аниме называется «Армия мертвецов: Потерянный Вегас». Шоураннером выступит Джей Олива, который работал над «Бэтменом против Супермена». Он же снимет несколько эпизодов.

В центре внимания сериала будет персонаж Дэйва Батисты из фильма Снайдера. Он вместе со своей спасательной командой отправляется в охваченный зомби-эпидемией Лас-Вегас.

Режиссером безымянного приквела стал Маттиас Швайгхёфер, сыгравший в «Армии мертвецов» Людвига Дитере — именно о нем расскажет фильм.

«Армия мертвецов» выйдет на Netflix в 2021 году — точная дата не называется.