Новый трейлер сериала «Мертвых мальчиков-детективов»

Netflix опубликовал полноценный трейлер «Мертвых мальчиков-детективов» (или Dead Boy Detectives) по мотивам комикса Нила Геймана.
Действие развернется во вселенной «Песочного человека» от Netflix, хотя до этого персонажи появились в «Роковом патруле» от Max.
По сюжету два мертвых подростка Эдвин Пэйн (Джордж Рексстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври) стали призраки и занялись расследованием сверхъестественных дел.
Премьера состоится 25 апреля.
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