Новый трейлер сериала «Мертвых мальчиков-детективов»

Netflix опубликовал полноценный трейлер «Мертвых мальчиков-детективов» (или Dead Boy Detectives) по мотивам комикса Нила Геймана.

Действие развернется во вселенной «Песочного человека» от Netflix, хотя до этого персонажи появились в «Роковом патруле» от Max.

По сюжету два мертвых подростка Эдвин Пэйн (Джордж Рексстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври) стали призраки и занялись расследованием сверхъестественных дел.

Премьера состоится 25 апреля.