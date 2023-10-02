Новый трейлер третьего сезона аниме «Восхождение героя щита»

KADOKAWA выпустила новый трейлер третьего сезона исэкая «Восхождение героя щита» (или Tate no Yuusha no Nariagari в оригинале).
За производство отвечает студия Kinema Citrus («Созданный в бездне»). А постановкой занимается Хитоси Хага, приложивший руку к «Готикер», «Паразиту» и «Созданному в бездне».
В центре сюжета Наофуми, который попал в фэнтезийный мир как один из четырех избранных героев, владеющих легендарным оружием. Ему достался щит, который считался самым бесполезным, но в действительности это могущественный артефакт.
Премьера аниме-сериала состоится 6 октября.
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