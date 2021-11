Один из основных композиторов Mass Effect хочет написать саундтрек для телеадаптации игры

Один из основных композиторов Mass Effect Сэм Халик рассказал в твиттере, что хотел бы написать саундтрек для телеадаптации франшизы от Amazon, если ее все-таки запустят в производство.

Музыкант работал над первой и третьей частями. К примеру, треки An End, Once and for All и Spectre Induction — его рук дела.

В комментариях также отметились еще несколько композиторов, участвовавших в разработке Mass Effect. Среди них Джимми Хинсон, занимавшийся второй частью, и Джефф Болл, музыку которого можно услышать в эротических сценах третьей игры.

Что касается остальных композиторов вроде Джека Уолла, Криса Веласко и Клинта Мэнселла, то пока непонятно, хотят ли они присоединиться к проекту.