Один из основных композиторов Mass Effect хочет написать саундтрек для телеадаптации игры

Один из основных композиторов Mass Effect Сэм Халик рассказал в твиттере, что хотел бы написать саундтрек для телеадаптации франшизы от Amazon, если ее все-таки запустят в производство.
Музыкант работал над первой и третьей частями. К примеру, треки An End, Once and for All и Spectre Induction — его рук дела.
В комментариях также отметились еще несколько композиторов, участвовавших в разработке Mass Effect. Среди них Джимми Хинсон, занимавшийся второй частью, и Джефф Болл, музыку которого можно услышать в эротических сценах третьей игры.
Что касается остальных композиторов вроде Джека Уолла, Криса Веласко и Клинта Мэнселла, то пока непонятно, хотят ли они присоединиться к проекту.
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