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    Олды здесь? Анонсировали новую игру по Hellgate

    27 марта 2024
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    27.03.2024
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    Олды здесь? Анонсировали новую игру по Hellgate

    Студия Lunacy Games, основанная в 2022 году, подписала соглашение с HanbitSoft на разработку новой ААА-игры во вселенной Hellgate с подзаголовком Redemption.

    За проект будет отвечать Билл Ропер, создатель оригинальной Hellgate: London. Он же учредил компанию, которая займется созданием нового тайтла.

    Я много-много лет мечтал вернуться к франшизе, которую мы создали еще в 2007 году. Я всегда чувствовал, что у меня есть незаконченные дела с франшизой Hellgate.

    Ключевой игровой процесс позаимствуют из Hellgate: London. То есть, это будет экшен-RPG в онлайне.

    В качестве игрового движка Lunacy выбрала движок Unreal Engine 5. Также разработчики будут использовать облачные технологии.

    Даты релиза нет. Игра выйдет на ПК и консолях.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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