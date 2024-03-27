Олды здесь? Анонсировали новую игру по Hellgate

Студия Lunacy Games, основанная в 2022 году, подписала соглашение с HanbitSoft на разработку новой ААА-игры во вселенной Hellgate с подзаголовком Redemption.

За проект будет отвечать Билл Ропер, создатель оригинальной Hellgate: London. Он же учредил компанию, которая займется созданием нового тайтла.

Я много-много лет мечтал вернуться к франшизе, которую мы создали еще в 2007 году. Я всегда чувствовал, что у меня есть незаконченные дела с франшизой Hellgate.

Ключевой игровой процесс позаимствуют из Hellgate: London. То есть, это будет экшен-RPG в онлайне.

В качестве игрового движка Lunacy выбрала движок Unreal Engine 5. Также разработчики будут использовать облачные технологии.

Даты релиза нет. Игра выйдет на ПК и консолях.