От «Игры престолов» до «Секретных материалов» — сериалы с худшими концовками по версии Variety

Издание Variety выпустило материал, в котором редакция назвала 24 сериала с объективно худшими финалами.
В него попали проекты, о концовках которых либо спорят по сей день, либо предпочитают вообще не вспоминать, словно это был плохой сон.
Из фантастики в списке оказались «Игра престолов», «Остаться в живых», «Звездный крейсер „Галактика“», «Секретные материалы» и не только.
- «Сопрано»;
- «Сайнфелд»;
- «Игра престолов»;
- «Звёздный крейсер „Галактика“»;
- «Декстер»;
- «Остаться в живых»;
- «Как я встретил вашу маму»;
- «Динозавры»;
- «Настоящая кровь»;
- «Розанна»;
- «Безумцы»;
- «Секретные материалы»;
- «Два с половиной человека»;
- «Девочки»;
- «Сплетница»;
- «Квантовый скачок»;
- «Северная сторона»;
- «Доктор Хаус»;
- «Клиника»;
- «Убивая Еву»;
- «Девочки Гилмор»
- «Озарк»;
- «Сент-Элсвер»;
- «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».
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Александр Гагинский | 27.05.2019
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