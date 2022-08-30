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    Новости

    От «Игры престолов» до «Секретных материалов» — сериалы с худшими концовками по версии Variety

    30 августа 2022
    30.08.2022
    1592
    0 минут на чтение
    От «Игры престолов» до «Секретных материалов» — сериалы с худшими концовками по версии Variety

    Издание Variety выпустило материал, в котором редакция назвала 24 сериала с объективно худшими финалами.

    В него попали проекты, о концовках которых либо спорят по сей день, либо предпочитают вообще не вспоминать, словно это был плохой сон.

    Из фантастики в списке оказались «Игра престолов», «Остаться в живых», «Звездный крейсер „Галактика“», «Секретные материалы» и не только.

    • «Сопрано»;
    • «Сайнфелд»;
    • «Игра престолов»;
    • «Звёздный крейсер „Галактика“»;
    • «Декстер»;
    • «Остаться в живых»;
    • «Как я встретил вашу маму»;
    • «Динозавры»;
    • «Настоящая кровь»;
    • «Розанна»;
    • «Безумцы»;
    • «Секретные материалы»;
    • «Два с половиной человека»;
    • «Девочки»;
    • «Сплетница»;
    • «Квантовый скачок»;
    • «Северная сторона»;
    • «Доктор Хаус»;
    • «Клиника»;
    • «Убивая Еву»;
    • «Девочки Гилмор»
    • «Озарк»;
    • «Сент-Элсвер»;
    • «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

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