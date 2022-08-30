От «Игры престолов» до «Секретных материалов» — сериалы с худшими концовками по версии Variety

Издание Variety выпустило материал, в котором редакция назвала 24 сериала с объективно худшими финалами.

В него попали проекты, о концовках которых либо спорят по сей день, либо предпочитают вообще не вспоминать, словно это был плохой сон.

Из фантастики в списке оказались «Игра престолов», «Остаться в живых», «Звездный крейсер „Галактика“», «Секретные материалы» и не только.