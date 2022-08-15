Открылся предзаказ кулинарной книги «Школа выпечки для поттероманов»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ новой кулинарной книги — да ещё и по вселенной «Гарри Поттера».

Оригинально, не так ли? Но вообще-то, да!

В «Школе выпечки для поттероманов» акцент не столько на конкретных рецептах, сколько на развитии навыка кулинарии и подготовки десертов.

Руководительница Школы выпечки для поттероманов — Моника Асканелли. Она проводит курсы по дизайну тортов в компании The Cake Toppers, а в новой книге предлагает уникальные авторские рецепты десертов в стиле Гарри Поттера.

Книга научит делать разные виды коржей, поможет освоить нюансы приготовления теста, разобраться с начинками. А главное, вы научитесь это всё как следует сочетать!

Развороты

Доступно 40 ранних пташек (930 рублей при цене в 1295 рублей), спешите! Доставка запланирована на сентябрь.