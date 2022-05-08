Открывается предрегистрация в Fox Legends — красивую и детализированную MMORPG

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Esprit Games готовит к запуску следующую MMORPG — кроссплатформенную Fox Legends от продюсера Tinh Kiem 3D, одну из самых красивых в нише бесплатных ролевых онлайн-игр.
Она разработана на движке Unreal Engine 4 под разрешение 4K. Сейчас релиз запланирован на Google Play, App Gallery, App Store и на ПК.
Игра выходит 12 мая, но уже сейчас открыта предрегистрация — все зарегистрированные участники получат на почту подарок при релизе!
В Fox Legends игроку предстоит стать Мастером Духов и отправиться в приключения, чтобы выучиться в Академии медиумов и остановить надвигающуюся тьму.
В числе особенностей:
- высокая детализация персонажей и существ;
- проработанная кастомизация внешности;
- классовая система;
- возможность развивать индивидуальный стиль боя;
- PVP-ивенты;
- социальная система, включающая механику гильдий и даже свадьбы;
- возможность призывать и улучшать духов-спутников.
Старт уже 12 мая! Присоединяйтесь!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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