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    Новости | Промо

    Открывается предрегистрация в Fox Legends — красивую и детализированную MMORPG

    8 мая 2022
    08.05.2022
    19
    0 минут на чтение
    Открывается предрегистрация в Fox Legends — красивую и детализированную MMORPG

    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Esprit Games готовит к запуску следующую MMORPG — кроссплатформенную Fox Legends от продюсера Tinh Kiem 3D, одну из самых красивых в нише бесплатных ролевых онлайн-игр.

    Она разработана на движке Unreal Engine 4 под разрешение 4K. Сейчас релиз запланирован на Google Play, App Gallery, App Store и на ПК. 

    Игра выходит 12 мая, но уже сейчас открыта предрегистрация — все зарегистрированные участники получат на почту подарок при релизе!

    В Fox Legends игроку предстоит стать Мастером Духов и отправиться в приключения, чтобы выучиться в Академии медиумов и остановить надвигающуюся тьму.

    В числе особенностей:

    • высокая детализация персонажей и существ;
    • проработанная кастомизация внешности;
    • классовая система;
    • возможность развивать индивидуальный стиль боя;
    • PVP-ивенты;
    • социальная система, включающая механику гильдий и даже свадьбы;
    • возможность призывать и улучшать духов-спутников.

    Старт уже 12 мая! Присоединяйтесь!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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