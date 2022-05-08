Открывается предрегистрация в Fox Legends — красивую и детализированную MMORPG

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Esprit Games готовит к запуску следующую MMORPG — кроссплатформенную Fox Legends от продюсера Tinh Kiem 3D, одну из самых красивых в нише бесплатных ролевых онлайн-игр.

Она разработана на движке Unreal Engine 4 под разрешение 4K. Сейчас релиз запланирован на Google Play, App Gallery, App Store и на ПК.

Игра выходит 12 мая, но уже сейчас открыта предрегистрация — все зарегистрированные участники получат на почту подарок при релизе!

В Fox Legends игроку предстоит стать Мастером Духов и отправиться в приключения, чтобы выучиться в Академии медиумов и остановить надвигающуюся тьму.

В числе особенностей:

высокая детализация персонажей и существ;

проработанная кастомизация внешности;

классовая система;

возможность развивать индивидуальный стиль боя;

PVP-ивенты;

социальная система, включающая механику гильдий и даже свадьбы;

возможность призывать и улучшать духов-спутников.

Старт уже 12 мая! Присоединяйтесь!