Отрывок из аниме «Дракон и принцесса с веснушками» Мамору Хосоды

Официальный Youtube-канал Toho Movie представил первые три минуты аниме-фильма «Дракон и принцесса с веснушками» (она же «Белль») Мамору Хосоды. По сюжету 17-летняя девушка Сузу попадает в виртуальной мир, где становится популярной певицей.
Первые три минуты фильма транслировались на YouTube, клип будет доступен в течение 48 часов, примерно до 11:15 по Московскому времени 11 июля. Сцена изображает выступление Белль в онлайн-мире U. Песня «U» была написана Даики Цунэта как коллаборация между персонажем Белль (озвучивает Кахо Накамура) и его музыкального проекта «millennium parade».
Фильм выйдет в Японии 16 июля. Чуть раньше, 15 июля, фильм будет показан на Каннском кинофестивале во Франции в секции «Каннские премьеры». Это первый официальный отбор на фестивале для Хосоды. Хосода («Девочка, покорившая время», «Летние войны», «Ученик чудовища», «Мирай из будущего») срежиссировал фильм и написал для него сценарий.
Певица Кахо Накамура исполнит главную героиню Сузу/Белль.
В России аниме выйдет 14 октября.
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