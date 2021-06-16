Новый трейлер «Белль» Мамору Хосоды. Фильм купили для проката в России

В начале июня в сети появился новый трейлер полнометражного аниме-фильма «Белль» (Belle) Мамору Хосоды («Мирай из будущего», «Девочка, покорившая время», «Волчьи дети Амэ и Юки»).

Новая работа Хосоды — своеобразный парафраз «Красавицы и чудовища». В центре событий — 17-летняя ученица старшей школы Сузу, которая живет в сельской местности вместе с отцом. Она подключается к виртуальному мир U, где собирается более пяти миллиардов человек. Там она становится мировой знаменитостью — певицей по имени Белль. И там же она сталкивается с виртуальным монстром-драконом, который начинает её преследовать.

На японском фильм называется «Дракон и принцесса с веснушками» (Ryuu to Sobakasu no Hime).

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Фильм купил российский прокатчик «Экспонента». Правда, даты выхода у нас пока нет — сперва лента стартует в Японии с 16 июля.