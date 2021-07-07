Финальный трейлер аниме «Дракон и красавица с веснушками» Мамору Хосоды

В сети появился финальный трейлер аниме «Дракон и красавица с веснушками» (в оригинале — Belle: Ryu to Sobakasu no Hime).
По сюжету 17-летняя ученица старшей школы Сузу подключается к виртуальному миру U, где она становится мировой знаменитостью — певицей по имени Белль. И там же ее начинает преследовать некий дракон.
Режиссером и сценаристом выступил Мамору Хосода, работавший над «Девочкой, покорившей время» и «Волчьими детьми Амэ и Юки».
В Японии картина выйдет 16 июля, а в России — 14 октября.
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Редактор
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