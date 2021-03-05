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    Новости

    Paramount нашла сценариста для нового «Стартрека»

    5 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    05.03.2021
    3103
    0 минут на чтение
    Paramount нашла сценариста для нового «Стартрека»

    Производство нового «Стартрека» сдвинулось с мертвой точки: Paramount Pictures назначила сценариста будущего фильма — Калинду Васкез.

    Это не первый раз, когда девушка работает над франшизой. Ранее она написала несколько эпизодов для «Звездный путь: Дискавери». Также она приложила руку к «Бойтесь ходячих мертвецов», «Однажды в сказке» и «Никита».

    Продюсированием занимается студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.

    Напомним, последний «Стартрек» вышел в 2016 году. С тех пор среди проектов во вселенной были фильм по идее Квентина Тарантино и лента от создателя «Легиона» Ноа Хоули.

    Сейчас оба проекта «заморожены», а подробностей о новом пока нет. Возможно, студия хочет сделать продолжение трилогии с прежним актерским составом, однако это дорогое удовольствие.

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     Дмитрий Кинский |  16.09.2020

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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