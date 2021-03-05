Paramount нашла сценариста для нового «Стартрека»

Производство нового «Стартрека» сдвинулось с мертвой точки: Paramount Pictures назначила сценариста будущего фильма — Калинду Васкез.

Это не первый раз, когда девушка работает над франшизой. Ранее она написала несколько эпизодов для «Звездный путь: Дискавери». Также она приложила руку к «Бойтесь ходячих мертвецов», «Однажды в сказке» и «Никита».

Продюсированием занимается студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.

Напомним, последний «Стартрек» вышел в 2016 году. С тех пор среди проектов во вселенной были фильм по идее Квентина Тарантино и лента от создателя «Легиона» Ноа Хоули.

Сейчас оба проекта «заморожены», а подробностей о новом пока нет. Возможно, студия хочет сделать продолжение трилогии с прежним актерским составом, однако это дорогое удовольствие.