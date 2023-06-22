    3
    Новости

    Первый тизер «Избранного» — экранизации комикса «Американский Иисус»

    22 июня 2023
    Avatar photo
    22.06.2023
    272
    0 минут на чтение

    Netflix показал первый тизер будущего сериала «Избранный» — экранизации комикса Марка Миллара «Американский Иисус». В центре сюжета окажется 12-летний мальчик, который открыл в себе божественные способности.

    Он умеет превращать воду в вино, ставить на ноги хромых и поднимать мёртвых. Но его история отнюдь не так проста. В первоисточнике Джоди (так звали мальчика) сталкивался с евангелистами и лидерами культов, которые хотят использовать способности мальчика ради собственных целей. Всё, чего хотел сам Избранный — произвести впечатление на понравившуюся девочку и дать отпор хулиганам. И параллельно этому он узнавал правду о своей личности.

    Сериал разрабатывался с 2021 года в рамках сделки между Netflix и компанией комиксиста Марка Миллара Millarworld. Ранее по этому соглашению вышли сериалы «Наследие Юпитера» и Superсroоks, закрытые после первого сезона.

    «Американский Иисус» — серия, включающая три главы по три эпизода каждая. Первая называется «Избранный» (The Chosen One), вторая — «Новый Мессия» (The New Messiah), третья — «Откровение» (Revelation).

    Сериал выйдет 12 августа.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel
    0
    11113
    «Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel

    Со спойлерами рассказываем, какой показали Москву и кого убили из главных героев.

    «Флэш». Киновселенная DC обречена! Наш обзор 9
    0
    19144
    «Флэш». Киновселенная DC обречена! Наш обзор

    Даже хорошему фильму не спасти франшизу, обречённую на гибель.

    Фэнтези-книги с летним настроением/ Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    68234
    Фэнтези-книги с летним настроением

    Для тех, у кого в организме дефицит солнца и позитива.

    «Чёрное зеркало», 6 сезон: мультивселенная Чарли Брукера и «Красное зеркало»
    0
    114384
    «Чёрное зеркало», 6 сезон: мультивселенная Чарли Брукера и «Красное зеркало»

    Сериал отходит от темы технологий в сторону хоррора.

    «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона
    0
    173839
    Сериал «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона

    Сериал отошёл от первоисточника, поэтому было бы неплохо вспомнить, что там происходит.

    «Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия 4
    0
    218085
    «Секретное вторжение»: комикс и сериал. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия

    Какие события происходили в одноимённом комиксе, чего ждать от сериала и чем будут отличаться шоу и первоисточник.

    Замиль Ахтар о «Стальных богах» 1
    0
    270890
    Замиль Ахтар о «Стальных богах»

    Мрачное эпическое фэнтези, вдохновленное Крестовыми походами, мифами Ближнего Востока и хоррорами Лавкрафта

    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    550082
    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить