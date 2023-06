Netflix показал первый тизер будущего сериала «Избранный» — экранизации комикса Марка Миллара «Американский Иисус». В центре сюжета окажется 12-летний мальчик, который открыл в себе божественные способности.

Он умеет превращать воду в вино, ставить на ноги хромых и поднимать мёртвых. Но его история отнюдь не так проста. В первоисточнике Джоди (так звали мальчика) сталкивался с евангелистами и лидерами культов, которые хотят использовать способности мальчика ради собственных целей. Всё, чего хотел сам Избранный — произвести впечатление на понравившуюся девочку и дать отпор хулиганам. И параллельно этому он узнавал правду о своей личности.

Сериал разрабатывался с 2021 года в рамках сделки между Netflix и компанией комиксиста Марка Миллара Millarworld. Ранее по этому соглашению вышли сериалы «Наследие Юпитера» и Superсroоks, закрытые после первого сезона.

«Американский Иисус» — серия, включающая три главы по три эпизода каждая. Первая называется «Избранный» (The Chosen One), вторая — «Новый Мессия» (The New Messiah), третья — «Откровение» (Revelation).

Сериал выйдет 12 августа.