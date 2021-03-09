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    Первый взгляд на «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

    9 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    09.03.2021
    222
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    Netflix опубликовал несколько кадров аниме-сериала «Ясукэ» (в оригинале — Yasuke). Вместе с этим стриминговый сервис объявил, что премьера состоится 29 апреля.

    За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто».

    В центре внимания — первый темнокожий самурай по имени Ясукэ. И хотя это реальная фигура в истории Японии, сюжет вымышленный. Герою предстоит спасти загадочную девушку от неких злых сил.

    По словам Томаса, он словно был рожден для того, чтобы рассказать об африканце, который отправляется в Японию, живет среди элиты и становится воином.

    В первом сезоне будет 6 эпизодов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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