Первый взгляд на «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

Netflix опубликовал несколько кадров аниме-сериала «Ясукэ» (в оригинале — Yasuke). Вместе с этим стриминговый сервис объявил, что премьера состоится 29 апреля.

За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто».

В центре внимания — первый темнокожий самурай по имени Ясукэ. И хотя это реальная фигура в истории Японии, сюжет вымышленный. Герою предстоит спасти загадочную девушку от неких злых сил.

По словам Томаса, он словно был рожден для того, чтобы рассказать об африканце, который отправляется в Японию, живет среди элиты и становится воином.

В первом сезоне будет 6 эпизодов.