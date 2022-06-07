«Песочный человек», «1899», «Клуб полуночников»: что показали в первый день Geeked Week

6 июня прошла первая из нескольких запланированных презентаций Netflix в рамках Geeked Week. Она была посвящена будущим мистическим сериалам, на ней представили полноценные материалы по «Песочному человеку», «Клубу полуночников» Флэнегана, «Кабинету редкостей Гильермо Дель Торо» и другим сериалам.

Собрали самое главное.

Песочный человек

Netflix показал трейлер и несколько постеров. В трейлере можно увидеть основных персонажей, включая даже злодея Коринфянина. А также Джоанну Константин, родственницу знаменитого оккультиста — по всей видимости, она заменит Джона.

Мерва Тыквоголового озвучит Марк Хэмилл.

Экранизация комиксов Нила Геймана стартует 5 августа.

1899

Наконец-то хоть какой-то внятный тизер нового проекта от создателей «Тьмы». Сериал рассказывает о группе европейских мигрантов, которые отправились на судне из Лондона в Нью-Йорк. Но неожиданно по курсу им встречается другой корабль с мигрантами, прямо в открытом море. Оказывается, когда-то это судно пропало без вести… С момента этой встречи путешествие экипажа и пассажиров превращается в ночной кошмар.

Премьера запланирована на осень.

Уэнсдей

Сериал расскажет про подросшую Уэнсдей Аддамс, которая поступает в академию Невермор — пансион в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности.

Режиссёр — Тим Бёртон. Композитор — Дэнни Элфман. Главную героиню играет Дженна Ортега, её родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.

Даты выхода пока нет.

Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо

Для хоррор-антологии знаменитый режиссёр позвал не менее талантливых коллег: Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди»), Винченцо Натали («Куб», «Ганнибал»). А среди сценаристов числятся как сам дель Торо, так и Дэвид С. Гойер («Основание»).

Даты пока нет. Выход запланирован до конца 2022-го.

Клуб полуночников

Подростковый мистический сериал от создателя «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана по роману Кристофера Пайка. Сериал, как и книга, рассказывает о группе молодых пациентов, которые доживают свои дни в домашнем хосписе Роттердама. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В одну из ночей они заключают договор — тот, кого первым унесёт болезнь, постарается связаться с остальными. И как только один из Клуба полуночников умирает, в хосписе начинаются странные происшествия.

Премьера — 7 октября.

«Лок и Ключ», третий и финальный сезон

Экранизация значительно ушла от хоррор-комикса Джо Хилла. Три сезона ей пожить дали.

Все тайны будут раскрыты 10 августа.

Resident Evil

Не слишком-то бережная адаптация видеоигровой серии запланирована на 14 июля. Действие, напомним, развернется в двух временных периодах: в 2022 и 2036 году. А в центре сюжета будет дочь Альберта Вескера — Джейд, которая пытается выжить в мире, наводненном кровожадными зомби и другими существами, а также выяснить, что случилось с её сестрой Билли.

Почти обо всех сериалах подробно мы писали в статье про самые ожидаемые хоррор-сериалы этого года.