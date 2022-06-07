«Песочный человек», «1899», «Клуб полуночников»: что показали в первый день Geeked Week

6 июня прошла первая из нескольких запланированных презентаций Netflix в рамках Geeked Week. Она была посвящена будущим мистическим сериалам, на ней представили полноценные материалы по «Песочному человеку», «Клубу полуночников» Флэнегана, «Кабинету редкостей Гильермо Дель Торо» и другим сериалам.
Собрали самое главное.
Песочный человек
Netflix показал трейлер и несколько постеров. В трейлере можно увидеть основных персонажей, включая даже злодея Коринфянина. А также Джоанну Константин, родственницу знаменитого оккультиста — по всей видимости, она заменит Джона.
Мерва Тыквоголового озвучит Марк Хэмилл.
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1899
Наконец-то хоть какой-то внятный тизер нового проекта от создателей «Тьмы». Сериал рассказывает о группе европейских мигрантов, которые отправились на судне из Лондона в Нью-Йорк. Но неожиданно по курсу им встречается другой корабль с мигрантами, прямо в открытом море. Оказывается, когда-то это судно пропало без вести… С момента этой встречи путешествие экипажа и пассажиров превращается в ночной кошмар.
Премьера запланирована на осень.
Уэнсдей
Сериал расскажет про подросшую Уэнсдей Аддамс, которая поступает в академию Невермор — пансион в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности.
Режиссёр — Тим Бёртон. Композитор — Дэнни Элфман. Главную героиню играет Дженна Ортега, её родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.
Даты выхода пока нет.
Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо
Для хоррор-антологии знаменитый режиссёр позвал не менее талантливых коллег: Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди»), Винченцо Натали («Куб», «Ганнибал»). А среди сценаристов числятся как сам дель Торо, так и Дэвид С. Гойер («Основание»).
Даты пока нет. Выход запланирован до конца 2022-го.
Клуб полуночников
Подростковый мистический сериал от создателя «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана по роману Кристофера Пайка. Сериал, как и книга, рассказывает о группе молодых пациентов, которые доживают свои дни в домашнем хосписе Роттердама. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В одну из ночей они заключают договор — тот, кого первым унесёт болезнь, постарается связаться с остальными. И как только один из Клуба полуночников умирает, в хосписе начинаются странные происшествия.
Премьера — 7 октября.
«Лок и Ключ», третий и финальный сезон
Экранизация значительно ушла от хоррор-комикса Джо Хилла. Три сезона ей пожить дали.
Все тайны будут раскрыты 10 августа.
Resident Evil
Не слишком-то бережная адаптация видеоигровой серии запланирована на 14 июля. Действие, напомним, развернется в двух временных периодах: в 2022 и 2036 году. А в центре сюжета будет дочь Альберта Вескера — Джейд, которая пытается выжить в мире, наводненном кровожадными зомби и другими существами, а также выяснить, что случилось с её сестрой Билли.
Почти обо всех сериалах подробно мы писали в статье про самые ожидаемые хоррор-сериалы этого года.
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