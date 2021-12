Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы

Продолжаем рассказ о сериалах 2022-го. Поклонникам ужасов и мистики тоже будет что посмотреть: от экранизаций видеоигр The Last of Us и Resident Evil до новых проектов Майка Флэнегана и создателей хронооперы «Тьма».

Одни из нас

The Last of Us

Когда и где? Когда-то в 2022-м на HBO (в России — пока неизвестно).

Что? Постапокалиптическая драма.

О чём? О путешествии простого выживальщика Джоэла и его воспитанницы, девочки Элли, по разрушенным США. Двадцать лет назад человечество охватила пандемия — всему виной мутировавший гриб кордицепс. Попавшие в организм человека споры лишают жертву рассудка, а затем превращают в «грибного» зомби. Военные смогли организовать безопасные зоны, где и живут люди, но террористическая организация «Цикады» призывает жителей бороться за независимость, а также стремится разработать вакцину. И именно Элли может оказаться ключом к ней.

Чего ждём? Лучшую экранизацию видеоигр всех времён! Да, тут может потесниться даже «Аркейн» (особенно если мы говорим об адаптации сюжетной видеоигры)! Давайте загибать пальцы.

Во-первых, сериал разрабатывают Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор игровой серии). Во-вторых, главные роли играют Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»). Гэбриел Луна («Терминатор: Тёмные судьбы») сыграл Томми, младшего брата Джоэла. А Мерл Дэндриж воплотила Марлин, главу «Цикад», которую до этого озвучила в игре. В-третьих, пилот снял наш соотечественник Кантемир Балагов, отметившийся драмами «Теснота» и «Дылда». Последняя участвовала в программе «Особый взгляд» на Каннском фестивале в 2019-м, и там Балагов получил награду за лучшую режиссуру. В-четвёртых, музыку к сериалу пишет Густаво Сантаолалья, композитор дилогии. Он же работал над саундтреками к десяткам сериалов и фильмов. Из относительно недавних — «Нарко: Мексика» и «Книга жизни». А за музыку к «Горбатой горе» и «Вавилону» он заработал «Оскары». В-пятых, HBO явно не собирается экономить. Точных цифр компания не называла, но СМИ оценивают бюджет примерно в 10 миллионов долларов на серию.



Обитель зла

Resident Evil

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Постапокалиптическая драма по мотивам серии видеоигр.

О чём? О дочерях Альберта Вескера — главы корпорации Umbrella, которая стоит за чудовищными экспериментами с Т-вирусом. В сериале будет две временных линии. Первая, в прошлом, расскажет о начале заражения. Вторая, в нынешнее время, покажет апокалиптический мир спустя десять лет, где выжили лишь 15 миллионов человек.

Чего ждём? Судя по разбору сценария первого эпизода — типичной подростковой драмы, только в антураже зомби-апокалипсиса. Добавьте к этому попытки найти место в новом мире, проблемы выживания и, разумеется, сложные отношения с отцом, который виноват во всём этом кошмаре.

Вескера в сериале играет Лэнс Реддик («Прослушка», «Джон Уик»). Его дочерей играют Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нунез. Да, их аж пятеро, они разных национальностей. В слитом сценарии Вескер упоминает, что подсаживал суррогатной матери разные яйцеклетки — не исключено, что сериал как-то затронет историю генетических экспериментов над девушками.

Уэнсди

Wednesday

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Комедийные ужасы. Продолжение «Семейки Аддамс»

О чём? О приключениях Уэнсди Аддамс, которая попадает в академию Невермор — пансион где-то в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности. Также ей предстоит помешать череде убийств и разгадать некую тайну, которая озадачила ещё её родителей 25 лет назад.

Чего ждём? В лучшем случае — чего-то в духе комедий Барри Зонненфельда. В худшем — ещё одни «Леденящие душу приключения Сабрины». На практике, как всегда, будет что-то среднее. Судя по всему, во главе прежде всего будет история взросления и учёба в магической академии. Экзамены, волшебство, вечеринки, чувства, нарушение общественных устоев и тому подобное. Впрочем, это вполне вписывается в характер повзрослевшей Уэнсди.

Режиссёр сериала — Тим Бёртон. А кого ещё звать в кресло постановщика, как не главного готического сказочника? Сценаристами и шоураннерами числятся Альфред Гоу и Майлз Миллар, создатели «Смолвилля». Уж они-то собаку съели на историях взросления! И, разумеется, музыку к сериалу напишет легендарный Дэнни Эльфман.

Уэнсди играет пока ещё малоизвестная Дженна Ортега, Мортишу — оскароносная Кэтрин Зета-Джонс («Маска Зорро», «Чикаго»). Гомеса же сыграет Луис Гусман, известный по фильмам «Ночи в стиле буги», «Траффик», «Магнолия», ремейке «Опасных пассажиров поезда 123».

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Хоррор-антология.

О чём? О людях и монстрах. О явном и скрытом. О пугающем и восхитительном. На самом деле, сюжеты антологии не раскрываются (известно лишь, что один эпизод — экранизация Лавкрафта), но режиссёр наверняка останется верен своему стилю и любимым темам.

Чего ждём? Что сойдутся все звёзды. Для съёмок дель Торо позвал признанных мастеров ужасов. Снимать эпизоды будут, например, Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди»), Винченцо Натали («Куб», «Ганнибал»). А среди сценаристов числятся как сам дель Торо, так и Дэвид С. Гойер («Основание»).

Под стать и актёрский состав: Эндрю Линкольн, Криспин Гловер, Бен Барнс, Питер Уэллер, Руперт Гринт и другие. В целом, если артисты будут просто пугаться (или пугать) на чёрном фоне, то всё равно смотреть будем не отрываясь.

Первоначально проект назывался «Десять после полуночи», но в итоге его переименовали в «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — по названию книги режиссёра о своём творчестве.

Истории ходячих мертвецов

Tales of the Walking Dead

Когда и где? Когда-то в 2022-м на AMC (в России — на канале Fox).

Что? Антология в жанре зомби-апокалипсиса, спин-офф «Ходячих мертвецов».

О чём? О самых разных героях «Ходячих мертвецов». Будут знакомые по сериалам, знакомые по комиксу и некие новые персонажи.

Чего ждём? Более смелых идей. Да, телевселенная «Ходячих» постоянно развивается. Сменяются герои и места действия, корректируется тональность, а в спин-оффе «Бойтесь ходячих мертвецов» персонажам приходится иметь дело с последствиями атомного взрыва, наступил почти Fallout! И «Истории» как раз смогут в рамках одного сезона показать, насколько разнообразными могут быть сюжеты в этой вселенной. По крайней мере, так говорят продюсеры, которые проводят параллели с «Сумеречной зоной» и «Чёрным зеркалом». Кстати, шоураннером выступает один из продюсеров и сценаристов оригинала и первого спин-оффа Ченнинг Пауэлл.

Пока что нет никакой конкретики, известно лишь, что в первом сезоне выйдет шесть серий.

Архив 81

Archive 81

Когда и где? 14 января 2022-го на Netflix (в России — там же).

Что? Мистический хоррор, экранизация одноимённого подкаста.

О чём? Об архивисте Дэне Тёрнере, который занимается восстановлением повреждённых видеокассет 1994 года. Он обнаруживает, что кассеты — это коллекция фильмов постановщицы-документалиста Мелоди Пендрас. В прошлом она занималась расследованием загадочного и опасного культа, что запечатлела на видео. Чем больше Дэн восстанавливает информации, тем скорее к нему приходит понимание, как спасти Мелоди от ужасающих событий, с которыми она столкнулась 25 лет назад.

Чего ждём? Леденящих кровь ужасов! Студии и стриминги в последние несколько лет взяли в оборот подкасты — внимание привлекли затягивающие истории (собственно, это то, почему люди их и слушают).

Над «Архивом 81» работали шоураннер Ребекка Сонненшайн («Пацаны», «Дневники вампиров») и продюсер Джеймс Ван («Заклятие», «Астрал», «Пила»). Четыре эпизода, включая пилот, поставила режиссёр «Очень странных дел» Ребекка Томас (всего эпизодов будет восемь). Тёрнера играет Мамуду Ати, а Мелоди — Дина Шихаби.

Команда создателей говорит, что хочет привнести в жанр сверхъестественных ужасов новый поворот, при этом сохранив в основе тёмную и глубоко эмоциональную романтику.

1889

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Мистические ужасы, историческая драма.

О чём? О группе европейских мигрантов, которые отправились на судне из Лондона в Нью-Йорк в надежде на лучшую жизнь. Но неожиданно по курсу им встретился другой корабль с мигрантами — прямо в открытом море! Оказывается, когда-то это судно пропало без вести… С момента этой встречи путешествие экипажа и пассажиров превратилось в ночной кошмар.

Чего ждём? Временных парадоксов, мозголомных ситуаций и вот-это-поворотов. А чего вы хотели от создателей «Тьмы», одного из самых необычных сериалов последних лет? Пока что подробностей не так много, есть лишь несколько промокадров. Разумеется, ждём новых деталей, но у авторов достаточный кредит доверия.

Главные роли исполнили Эмили Бичем («В пустыне смерти»), Анейрин Барнард («Белая королева», «Дюнкерк»), Мигель Бернардо («Элита»), Антон Лессер («Игра престолов», «Корона»).

Клуб полуночников

Midnight Club

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Мистические ужасы, драма, экранизация книги Кристофера Пайка.

О чём? О группе молодых пациентов, которые доживают свои дни в домашнем хосписе Роттердама. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В одну из ночей они заключают договор — тот, кого первым унесёт болезнь, постарается связаться с остальными. И как только один из Клуба полуночников умирает, в хосписе начинаются странные происшествия.

Чего ждём? Очередной жуткой и неспешной истории о человеческом и сверхъестественном от Майкла Флэнегана, создателя «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы». Как раз в «Призраках» постановщик и шоураннер показал, что успешно работает с персонажами-детьми и выстраивает вокруг них сюжет, а «Клуб полуночников» — это в первую очередь подростковая книжка. Кроме того, Флэнеган уже собаку съел на создании страшной атмосферы не за счёт скримеров, а благодаря пугающим парадоксам, сюжетным поворотам и незаметным деталям.

На роль ребят из Клуба полуночников создатели сериала позвали актёров-новичков, а вот Хезер Лэнгенкэмп из «Кошмара на улице Вязов» исполнила роль загадочного врача, который руководит хосписом.

Из

From

Когда и где? 20 февраля 2022-го на Epix (в России — неизвестно).

Что? Научно-фантастический хоррор.

О чём? О загадочном и пугающем городке где-то в США. Любой приезжий обречён остаться здесь навсегда. Одни гости, оставив попытки сопротивляться, становятся безвольными жителями города. А другие, бросившие вызов местным тёмным силам, пытаются выжить любой ценой. Ночью это сложнее всего, ведь после заката из окружающего леса в город приходят человекоподобные чудовища.

Чего ждём? Побольше мистики — ведь не зря над сериалом работают создатели «Остаться в живых». Кроме того, за плечами продюсера Джона Гриффина целая пачка проектов, включая «Белую королеву», «Бесстыжих» и «Баптиста». А шоураннер Джефф Пинкер раньше занимался «Гранью» и сериалом «Ковбой Бибоп».

В главных ролях — Гарольд Перрино («Остаться в живых» «Новобранец»), Каталина Сандино Морено («Сумерки», «Любовники»), Эйон Бэйли («Бойцовский клуб», фильм «Охотник за разумом»).

По трейлеру пока выводов не сделаешь, но завязка выглядит многообещающей.

Карамора

Когда и где? Зимой 2022-го на сервисе Start.

Что? Фантастический боевик, альтернативная история.

О чём? Об анархисте по прозвищу Карамора, который сталкивается с тайной организацией дворян Старого Света. Эти создания очень похожи на людей, но отличаются сверхъестественной силой, умением ползать по стенам и неутолимой жаждой власти. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Чего ждём? Ещё один боевик (с какой-никакой драмой), где Данила Козловский всех спасает. Но если кино не претендует на историческую правду по «секретным документам», то почему бы и нет? Здесь у нас альтернативное начало XX века. Трейлер выглядит как минимум эффектно и отдаёт чем-то фандоринским, а ещё напоминает недавнего «Дуэлянта».

«Карамору» протащили через производственный ад. Первоначально сериал был под руководством Ильи Найшуллера, а Козловский просто играл главную роль. Завязка планировалась намного злее — в первоначальной версии царь и его окружение были связаны с кровопийцами, а храбрый Карамора готов бросить им вызов. Позднее Найшуллер покинул проект, сериал решили превратить в фильм, а теперь опять развернули в сериал. Руководить «Караморой» стал Козловский (он же занял пост режиссёра). С одной стороны, после стольких трансформаций проект стал довольно беззубым. С другой — Start здорово себя показал с другим проектом про кровососов, «Вампирами средней полосы». Может, и с «Караморой» получится?

Главные роли сыграли Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц и другие.