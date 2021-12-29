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    Сериалы
    #анонс #дайджест #мистика #ожидания 2022

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы

    29 декабря 2021
    29.12.2021
    13277
    8 минут на чтение
    #анонс #дайджест #мистика #ожидания 2022

    Продолжаем рассказ о сериалах 2022-го. Поклонникам ужасов и мистики тоже будет что посмотреть: от экранизаций видеоигр The Last of Us и Resident Evil до новых проектов Майка Флэнегана и создателей хронооперы «Тьма».

    Одни из нас

    The Last of Us

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 1

    Арт к игре

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на HBO (в России — пока неизвестно).

    Что? Постапокалиптическая драма.

    О чём? О путешествии простого выживальщика Джоэла и его воспитанницы, девочки Элли, по разрушенным США. Двадцать лет назад человечество охватила пандемия — всему виной мутировавший гриб кордицепс. Попавшие в организм человека споры лишают жертву рассудка, а затем превращают в «грибного» зомби. Военные смогли организовать безопасные зоны, где и живут люди, но террористическая организация «Цикады» призывает жителей бороться за независимость, а также стремится разработать вакцину. И именно Элли может оказаться ключом к ней.

    Чего ждём? Лучшую экранизацию видеоигр всех времён! Да, тут может потесниться даже «Аркейн» (особенно если мы говорим об адаптации сюжетной видеоигры)! Давайте загибать пальцы. 

      1. Во-первых, сериал разрабатывают Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор игровой серии). 
      2. Во-вторых, главные роли играют Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»). Гэбриел Луна («Терминатор: Тёмные судьбы») сыграл Томми, младшего брата Джоэла. А Мерл Дэндриж воплотила Марлин, главу «Цикад», которую до этого озвучила в игре.
      3. В-третьих, пилот снял наш соотечественник Кантемир Балагов, отметившийся драмами «Теснота» и «Дылда». Последняя участвовала в программе «Особый взгляд» на Каннском фестивале в 2019-м, и там Балагов получил награду за лучшую режиссуру.
      4. В-четвёртых, музыку к сериалу пишет Густаво Сантаолалья, композитор дилогии. Он же работал над саундтреками к десяткам сериалов и фильмов. Из относительно недавних — «Нарко: Мексика» и «Книга жизни». А за музыку к «Горбатой горе» и «Вавилону» он заработал «Оскары».
      5. В-пятых, HBO явно не собирается экономить. Точных цифр компания не называла, но СМИ оценивают бюджет примерно в 10 миллионов долларов на серию. 

    Обитель зла

    Resident Evil 

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 7

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Постапокалиптическая драма по мотивам серии видеоигр.

    О чём? О дочерях Альберта Вескера — главы корпорации Umbrella, которая стоит за чудовищными экспериментами с Т-вирусом. В сериале будет две временных линии. Первая, в прошлом, расскажет о начале заражения. Вторая, в нынешнее время, покажет апокалиптический мир спустя десять лет, где выжили лишь 15 миллионов человек. 

    Мы уже пересказывали сценарий!

    О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix 1

    Будущий сериал «Обитель зла» от Netflix: сценарий пилота

     Кирилл Размыслович |  02.04.2020

    Чего ожидать от ещё не снятого сериала (спойлер: ничего хорошего!).

    Тизер

    Чего ждём? Судя по разбору сценария первого эпизода — типичной подростковой драмы, только в антураже зомби-апокалипсиса. Добавьте к этому попытки найти место в новом мире, проблемы выживания и, разумеется, сложные отношения с отцом, который виноват во всём этом кошмаре. 

    Вескера в сериале играет Лэнс Реддик («Прослушка», «Джон Уик»). Его дочерей играют Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нунез. Да, их аж пятеро, они разных национальностей. В слитом сценарии Вескер упоминает, что подсаживал суррогатной матери разные яйцеклетки — не исключено, что сериал как-то затронет историю генетических экспериментов над девушками. 

    Уэнсди

    Wednesday

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 9

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Комедийные ужасы. Продолжение «Семейки Аддамс»

    О чём? О приключениях Уэнсди Аддамс, которая попадает в академию Невермор — пансион где-то в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности. Также ей предстоит помешать череде убийств и разгадать некую тайну, которая озадачила ещё её родителей 25 лет назад.

    Чего ждём? В лучшем случае — чего-то в духе комедий Барри Зонненфельда. В худшем — ещё одни «Леденящие душу приключения Сабрины». На практике, как всегда, будет что-то среднее. Судя по всему, во главе прежде всего будет история взросления и учёба в магической академии. Экзамены, волшебство, вечеринки, чувства, нарушение общественных устоев и тому подобное. Впрочем, это вполне вписывается в характер повзрослевшей Уэнсди.

    Режиссёр сериала — Тим Бёртон. А кого ещё звать в кресло постановщика, как не главного готического сказочника?  Сценаристами и шоураннерами числятся Альфред Гоу и Майлз Миллар, создатели «Смолвилля». Уж они-то собаку съели на историях взросления! И, разумеется, музыку к сериалу напишет легендарный Дэнни Эльфман.

    Уэнсди играет пока ещё малоизвестная Дженна Ортега, Мортишу — оскароносная Кэтрин Зета-Джонс («Маска Зорро», «Чикаго»). Гомеса же сыграет Луис Гусман, известный по фильмам «Ночи в стиле буги», «Траффик», «Магнолия», ремейке «Опасных пассажиров поезда 123».

    Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

    Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы

    Просто фото Дель Торо

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Хоррор-антология. 

    О чём? О людях и монстрах. О явном и скрытом. О пугающем и восхитительном. На самом деле, сюжеты антологии не раскрываются (известно лишь, что один эпизод — экранизация Лавкрафта), но режиссёр наверняка останется верен своему стилю и любимым темам. 

    Чего ждём? Что сойдутся все звёзды. Для съёмок дель Торо позвал признанных мастеров ужасов. Снимать эпизоды будут, например, Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди»), Винченцо Натали («Куб», «Ганнибал»). А среди сценаристов числятся как сам дель Торо, так и Дэвид С. Гойер («Основание»).

    Под стать и актёрский состав: Эндрю Линкольн, Криспин Гловер, Бен Барнс, Питер Уэллер, Руперт Гринт и другие. В целом, если артисты будут просто пугаться (или пугать) на чёрном фоне, то всё равно смотреть будем не отрываясь.

    Первоначально проект назывался «Десять после полуночи», но в итоге его переименовали в «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — по названию книги режиссёра о своём творчестве.

    Истории ходячих мертвецов

    Tales of the Walking Dead

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 2

    Кадр из «Ходячих мертвецов»

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на AMC (в России — на канале Fox).

    Что? Антология в жанре зомби-апокалипсиса, спин-офф «Ходячих мертвецов».

    О чём? О самых разных героях «Ходячих мертвецов». Будут знакомые по сериалам, знакомые по комиксу и некие новые персонажи. 

    Чего ждём? Более смелых идей. Да, телевселенная «Ходячих» постоянно развивается. Сменяются герои и места действия, корректируется тональность, а в спин-оффе «Бойтесь ходячих мертвецов» персонажам приходится иметь дело с последствиями атомного взрыва, наступил почти Fallout! И «Истории» как раз смогут в рамках одного сезона показать, насколько разнообразными могут быть сюжеты в этой вселенной. По крайней мере, так говорят продюсеры, которые проводят параллели с «Сумеречной зоной» и «Чёрным зеркалом». Кстати, шоураннером выступает один из продюсеров и сценаристов оригинала и первого спин-оффа Ченнинг Пауэлл. 

    Пока что нет никакой конкретики, известно лишь, что в первом сезоне выйдет шесть серий. 

    Архив 81

    Archive 81

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 3

    Когда и где? 14 января 2022-го на Netflix (в России — там же).

    Что? Мистический хоррор, экранизация одноимённого подкаста. 

    О чём? Об архивисте Дэне Тёрнере, который занимается восстановлением повреждённых видеокассет 1994 года. Он обнаруживает, что кассеты — это коллекция фильмов постановщицы-документалиста Мелоди Пендрас. В прошлом она занималась расследованием загадочного и опасного культа, что запечатлела на видео. Чем больше Дэн восстанавливает информации, тем скорее к нему приходит понимание, как спасти Мелоди от ужасающих событий, с которыми она столкнулась 25 лет назад. 

    Чего ждём? Леденящих кровь ужасов! Студии и стриминги в последние несколько лет взяли в оборот подкасты — внимание привлекли затягивающие истории (собственно, это то, почему люди их и слушают). 

    Над «Архивом 81» работали шоураннер Ребекка Сонненшайн («Пацаны», «Дневники вампиров») и продюсер Джеймс Ван («Заклятие», «Астрал», «Пила»). Четыре эпизода, включая пилот, поставила режиссёр «Очень странных дел» Ребекка Томас (всего эпизодов будет восемь). Тёрнера играет Мамуду Ати, а Мелоди — Дина Шихаби. 

    Команда создателей говорит, что хочет привнести в жанр сверхъестественных ужасов новый поворот, при этом сохранив в основе тёмную и глубоко эмоциональную романтику.

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    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 6

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Мистические ужасы, историческая драма.

    О чём? О группе европейских мигрантов, которые отправились на судне из Лондона в Нью-Йорк в надежде на лучшую жизнь. Но неожиданно по курсу им встретился другой корабль с мигрантами — прямо в открытом море! Оказывается, когда-то это судно пропало без вести… С момента этой встречи путешествие экипажа и пассажиров превратилось в ночной кошмар.

    Чего ждём? Временных парадоксов, мозголомных ситуаций и вот-это-поворотов. А чего вы хотели от создателей «Тьмы», одного из самых необычных сериалов последних лет? Пока что подробностей не так много, есть лишь несколько промокадров. Разумеется, ждём новых деталей, но у авторов достаточный кредит доверия. 

    Главные роли исполнили Эмили Бичем («В пустыне смерти»), Анейрин Барнард («Белая королева», «Дюнкерк»), Мигель Бернардо («Элита»), Антон Лессер («Игра престолов», «Корона»).

    Клуб полуночников

    Midnight Club

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 4

    Постер

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Мистические ужасы, драма, экранизация книги Кристофера Пайка.

    О чём? О группе молодых пациентов, которые доживают свои дни в домашнем хосписе Роттердама. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В одну из ночей они заключают договор — тот, кого первым унесёт болезнь, постарается связаться с остальными. И как только один из Клуба полуночников умирает, в хосписе начинаются странные происшествия. 

    Чего ждём? Очередной жуткой и неспешной истории о человеческом и сверхъестественном от Майкла Флэнегана, создателя «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы». Как раз в «Призраках» постановщик и шоураннер показал, что успешно работает с персонажами-детьми и выстраивает вокруг них сюжет, а «Клуб полуночников» — это в первую очередь подростковая книжка. Кроме того, Флэнеган уже собаку съел на создании страшной атмосферы не за счёт скримеров, а благодаря пугающим парадоксам, сюжетным поворотам и незаметным деталям. 

    На роль ребят из Клуба полуночников создатели сериала позвали актёров-новичков, а вот Хезер Лэнгенкэмп из «Кошмара на улице Вязов» исполнила роль загадочного врача, который руководит хосписом. 

    Из 

    From

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 5

    Когда и где? 20 февраля 2022-го на Epix (в России — неизвестно).

    Что? Научно-фантастический хоррор.

    О чём? О загадочном и пугающем городке где-то в США. Любой приезжий обречён остаться здесь навсегда. Одни гости, оставив попытки сопротивляться, становятся безвольными жителями города. А другие, бросившие вызов местным тёмным силам, пытаются выжить любой ценой. Ночью это сложнее всего, ведь после заката из окружающего леса в город приходят человекоподобные чудовища. 

    Трейлер

    Чего ждём? Побольше мистики — ведь не зря над сериалом работают создатели «Остаться в живых». Кроме того, за плечами продюсера Джона Гриффина целая пачка проектов, включая «Белую королеву», «Бесстыжих» и «Баптиста». А шоураннер Джефф Пинкер раньше занимался «Гранью» и сериалом «Ковбой Бибоп». 

    В главных ролях — Гарольд Перрино («Остаться в живых» «Новобранец»), Каталина Сандино Морено («Сумерки», «Любовники»), Эйон Бэйли («Бойцовский клуб», фильм «Охотник за разумом»).

    По трейлеру пока выводов не сделаешь, но завязка выглядит многообещающей. 

    Карамора

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 8

    Постер

    Когда и где? Зимой 2022-го на сервисе Start.

    Что? Фантастический боевик, альтернативная история.

    О чём? Об анархисте по прозвищу Карамора, который сталкивается с тайной организацией дворян Старого Света. Эти создания очень похожи на людей, но отличаются сверхъестественной силой, умением ползать по стенам и неутолимой жаждой власти. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

    Трейлер

    Чего ждём? Ещё один боевик (с какой-никакой драмой), где Данила Козловский всех спасает. Но если кино не претендует на историческую правду по «секретным документам», то почему бы и нет? Здесь у нас альтернативное начало XX века. Трейлер выглядит как минимум эффектно и отдаёт чем-то фандоринским, а ещё напоминает недавнего «Дуэлянта». 

    «Карамору» протащили через производственный ад. Первоначально сериал был под руководством Ильи Найшуллера, а Козловский просто играл главную роль. Завязка планировалась намного злее — в первоначальной версии царь и его окружение были связаны с кровопийцами, а храбрый Карамора готов бросить им вызов. Позднее Найшуллер покинул проект, сериал решили превратить в фильм, а теперь опять развернули в сериал. Руководить «Караморой» стал Козловский (он же занял пост режиссёра). С одной стороны, после стольких трансформаций проект стал довольно беззубым. С другой — Start здорово себя показал с другим проектом про кровососов, «Вампирами средней полосы». Может, и с «Караморой» получится?

    Главные роли сыграли Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц и другие. 

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