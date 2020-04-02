Интернет-канал Netflix планировал выпустить телесериал, основанный на вселенной серии игр «Обитель зла» и посвящённый зомбиапокалипсису. Его съёмки должны были начаться уже этим летом, но их отменили из-за реальной эпидемии. Кирилл Размыслович ознакомился со сценарием первой серии, и, судя по нему — мы немного потеряли!

В 2002 году на экраны вышел фильм «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона. От самой игры в нём осталось лишь несколько названий и базовая идея, а сюжетно он скорее напоминал вольный ремейк «Чужих». Несмотря на это (а возможно, как раз благодаря этому), кино мне скорее понравилось. Скажу честно, я даже ждал сиквела. И на свою голову, дождался.

То, что было с серией дальше, представляет собой феноменальную историю стремительного вырождения. Где-то на четвёртом фильме я окончательно убедился, что от господина Андерсона бесполезно ждать чего-то вменяемого, и перестал тратить на неё время. Так что когда в прошлом году я услышал, что в Netflix решили сделать перезапуск франшизы в виде сериала, я не испытал к этой новости никакого интереса. И даже когда мне попался сценарий его пилотного эпизода, честно говоря, не планировал его читать.

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Но ввиду текущих событий я всё же передумал. С одной стороны, появилось побольше свободного времени. А с другой, когда всё это завершится, нас наверняка ждёт вал проектов про эпидемии, заражения и т. д. Сериал по «Обители зла» очень удачно ложится в эту волну. Так что я ознакомился со сценарием его первой серии, чтобы понять, чего от неё стоит ожидать.

Прочитанная мной работа датирована 1 октября 2019 года и насчитывает 59 страниц. Её автор — Эндрю Дабб.

Осторожно, спойлеры! Далее будет много сюжетных спойлеров. Но поскольку речь о пилоте сериала, это не так критично, как если бы речь шла об обычном фильме.

Действие сценария пилотной серии разворачивается в двух временных отрезках — «настоящем» (2036 год) и «прошлом» (2022 год). В настоящем мы знакомимся с главной героиней — яростно независимой (серьёзно, в сценарии так и написано — fiercely independent) Джейд. Она ведёт полевые исследования на территории того, что когда-то было Лондоном. Да, мир опять опустошила пандемия Т-вируса. Большая часть планеты теперь принадлежит зомби, население сократилось до 300 миллионов человек, живущих в нескольких безопасных зонах. Крупнейшую из них контролирует корпорация «Амбрелла».

Во время изучения повадок зомби на лагерь Джейд нападает гусеница-мутант, выросшая до огромных размеров из-за Т-вируса. К счастью, героиню спасает случайно пролетавшая на вертолёте команда наёмников, которая доставляет её в своё убежище. После этого действие переносится в 2022 год. 14-летняя Джейд и её сестра Билли вместе с отцом Альбертом переезжают в город Раккун-Сити 2.

Всё верно, папа героини — Альберт Вескер. В этой версии он 60-летний учёный и заботливый отец, очень переживающий, что из-за его напряжённого графика работы (организация нелегальных экспериментов для «Амбреллы» отнимает почти всё время), ему пришлось совсем забросить воспитание дочек.

К слову, по сценарию Джейд и Билли обладают разным цветом кожи. Вескер объясняет это тем, что они появились от суррогатной матери, которой подсадили две разные яйцеклетки. Не исключено, что в дальнейших сериях нам расскажут, что на самом деле их клонировали или что-то в таком духе. В любом случае, на мой взгляд это скорее похоже на ленивую попытку сценариста соблюсти квоту по расовому разнообразию — вместо того чтобы, ну я даже не знаю, немножко напрячься и поработать над персонажами и историей.

А такая работа бы определённо не помешала, ибо практически каждая сцена с Джейд и Билли вызывала у меня скрежет в зубах. Джейд постоянно жалуется, истерит и ноет о своей тяжёлой подростковой доле. Например, в одной из сцен Альберт общается с коллегами по видеосвязи. Внезапно, в кабинет врывается Джейд, вырывает из его рук планшет и разбивает его об стену, обвиняя папу в том, что из-за работы он не ответил на её звонок.

Что касается Билли, она не может ни с кем подружиться в школе и очень переживает из-за этого. И вот, во время визита к отцу на работу она видит лаборанта с клеткой, в которой содержатся кролики. До девочки доходит страшная правда: оказывается, гигантская корпорация, одно из основных направлений которой — биотехнологии, использует животных для испытаний своей продукции!

Билли сообщает о своём открытии Джейд. К сожалению, ни одна из сестёр не смотрела «28 дней спустя». Так что они решают немедленно действовать. Джейд и Билли крадут пропуск отца, с лёгкостью проникают в лабораторию и выпускают всех животных, включая собачку со странными глазами и облезлой плотью. Казалось бы, что тут может пойти не так?

В сюжетной линии 2036 года мы узнаём, что Джейд разыскивает «Амбрелла». Получив информацию о её местонахождении, корпорация высылает за ней вертолёт с отрядом спецназа, который быстро убивает всех наёмников. В финальной сцене желающая избежать плена Джейд с разбегу сигает с защитной стены, надеясь перепрыгнуть собравшуюся внизу толпу зомби.

Как вы уже догадались по стилю моих описаний, сценарий пилота меня не впечатлил. Тому есть несколько причин.

Первая — сюжет. Нам говорят, что в этом мире события оригинальных игр уже произошли, но корпорация каким-то образом всё замяла. Ну, ладно. Но это вызывает резонный вопрос: на кой чёрт «Амбрелла» всё ещё продолжает экспериментировать с Т-вирусом, если он не принёс ей ничего, кроме гигантских убытков? Нет, серьёзно — что конкретно они рассчитывают сделать с этой штукой? Продать её как оружие? Кто купит вирус, если его в принципе невозможно контролировать? И даже если найдутся такие дураки, в «Амбрелле» что, не понимают что эта сделка станет последней в её истории?

В игре и даже в первом фильме таких вопросов не возникало: T-вирус был новейшей разработкой, чей потенциал толком не был известен. Тут же он изобретён четверть века тому назад, но в «Амбрелле» с упорством сумасшедших продолжают тратить на него колоссальные деньги. В реальном мире любая нормальная компания давно бы закрыла чуть не уничтоживший её проект, списала убытки и понадеялась бы, что правда никогда не всплывёт.

И ладно бы только это. Но из сценария мы узнаём, что в исследующих Т-вирус учреждениях «Амбреллы» регулярно происходят утечки, которые каждый раз приводят к тому, что их приходится зачищать с помощью огнемётчиков. Но, разумеется, в главной лаборатории компании в центре города и в помине нет никакой охраны и адекватных защитных систем. А Альберт Вескер, как выясняется, везде использует один и тот же простенький пароль, что даёт его детям возможность беспрепятственно взломать всю систему.

Постапокалиптическому миру 2036 года в сценарии пилота уделяется куда меньше времени. Но и то, что нам показывают, тоже вызывает ряд вопросов. Например, в одной из сцен Джейд видит новую рекламу «Амбреллы». Простите, на кого может быть рассчитана реклама в мире, 95% населения которого превратились в зомби? И каким образом «Амбрелла» всё ещё существует? Авторы хотят сказать, что деньги в этом мире по-прежнему имеют ценность? Серьёзно?

И откуда у «Амбреллы» армия бесконечных наёмников с современнейшей техникой? Мне всегда хотелось узнать, где злые корпорации набирают людей и клепают вертолёты в условиях, когда этих людей уже практически не осталось, как, впрочем, и мировой экономики. Надеюсь, про это когда-нибудь снимут кино.

Можно возразить, что аналогичная бессмыслица присутствовала и в фильмах Андерсона. Но в чём тогда вообще смысл этого перезапуска? Ну и, честно говоря, то, что уже первая серия заканчивается прыжком через акулу толпу зомби, определённо не лучший знак.

Теперь настал черёд второй причины. Поговорим о главных героях. Сюжет может содержать клише и кучу условностей, но если в нём есть яркие и интересные персонажи, обеспечивающие эмоциональную вовлеченность, это способно искупить многие недостатки. Проблема в том, что в сценарии пилота я не нашёл для себя героев, которым бы хотелось симпатизировать. Подростковые версии Билли и Джейд не вызывают ничего, кроме раздражения. Да и в принципе сложно сопереживать людям, чьи действия, судя по всему, запустили цепочку событий, приведших к концу света.

Что касается повзрослевшей Джейд, она яростно независимая, потому что так написано в сценарии, и… всё. Больше я ровным счётом ничего не могу сказать про этого персонажа. Кто она как человек? Чего она пытается добиться? Я попросту не знаю. Пока что это лишь сюжетная функция, чистый лист бумаги. Да, это пилот, и впоследствии у Джейд наверняка будут моменты, в которых она сможет раскрыться. Но опять же, есть куча сериалов, авторы которых успешно справляются с подобной задачей уже в первой серии. Тем более что в случае с «Обителью зла» речь идёт об эпизоде с весьма солидным, часовым хронометражем.

И да, я так и не понял, зачем делать Альберта Вескера пожилым учёным-гением с сомнительной моралью — и любящим отцом? Точнее, зачем давать такое имя персонажу, который не имеет никакого отношения к Вескеру из игр? По мнению автора сценария, это что, должно порадовать фанатов?

Хорошенько всё обдумав, я пришёл к выводу что если уж делать сериал в таком формате, то я бы предпочёл вариант в стиле отвергнутых сценариев экранизации «Мировой войны Z» или, скажем, первого сезона «Настоящего детектива». Одну временную линию, разворачивающуюся во время зомби-апокалипсиса в Раккун-Сити в 1998 году, и вторую линию — уже в настоящем про человека (следователя, репортёра, детектива), который пытается выяснить истинные причины уничтожения города и ищет выживших очевидцев. О расследовании узнают причастные к катастрофе большие шишки и, конечно же, решают остановить его.

С одной стороны это позволило бы задействовать локации и героев из оригинальных игр и вызывать ностальгию. С другой, линия в настоящем позволила бы ввести новых персонажей (и заодно выполнить все необходимые квоты), при этом их сцены можно выдержать в совершенно другой стилистике. Я говорю о чём-то в духе шпионско-политических триллеров про Джейсона Борна. Мне кажется, такой стилистический микс смотрелся бы посвежее, чем очередная история про зомби-апокалипсис… и последующий зомби-постапокалипсис. Но, конечно, это лишь моё личное мнение.

Судя по пометкам, это уже пятый по счёту черновик сценария. Следовательно, в Netflix всерьёз взялись за проект. Так что, когда кончится карантин, с большой вероятностью сериал снова запустят в производство чтобы, как я уже говорил, оседлать коронавирусную волну.