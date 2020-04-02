Интернет-канал Netflix планировал выпустить телесериал, основанный на вселенной серии игр «Обитель зла» и посвящённый зомбиапокалипсису. Его съёмки должны были начаться уже этим летом, но их отменили из-за реальной эпидемии. Кирилл Размыслович ознакомился со сценарием первой серии, и, судя по нему — мы немного потеряли!

В 2002 году на экраны вышел фильм «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона. От самой игры в нём осталось лишь несколько названий и базовая идея, а сюжетно он скорее напоминал вольный ремейк «Чужих». Несмотря на это (а возможно, как раз благодаря этому), кино мне скорее понравилось. Скажу честно, я даже ждал сиквела. И на свою голову, дождался.

То, что было с серией дальше, представляет собой феноменальную историю стремительного вырождения. Где-то на четвёртом фильме я окончательно убедился, что от господина Андерсона бесполезно ждать чего-то вменяемого, и перестал тратить на неё время. Так что когда в прошлом году я услышал, что в Netflix решили сделать перезапуск франшизы в виде сериала, я не испытал к этой новости никакого интереса. И даже когда мне попался сценарий его пилотного эпизода, честно говоря, не планировал его читать.

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Но ввиду текущих событий я всё же передумал. С одной стороны, появилось побольше свободного времени. А с другой, когда всё это завершится, нас наверняка ждёт вал проектов про эпидемии, заражения и т. д. Сериал по «Обители зла» очень удачно ложится в эту волну. Так что я ознакомился со сценарием его первой серии, чтобы понять, чего от неё стоит ожидать.

Прочитанная мной работа датирована 1 октября 2019 года и насчитывает 59 страниц. Её автор — Эндрю Дабб.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Далее будет много сюжетных спойлеров. Но поскольку речь о пилоте сериала, это не так критично, как если бы речь шла об обычном фильме.

Действие сценария пилотной серии разворачивается в двух временных отрезках — «настоящем» (2036 год) и «прошлом» (2022 год). В настоящем мы знакомимся с главной героиней — яростно независимой (серьёзно, в сценарии так и написано — fiercely independent) Джейд. Она ведёт полевые исследования на территории того, что когда-то было Лондоном. Да, мир опять опустошила пандемия Т-вируса. Большая часть планеты теперь принадлежит зомби, население сократилось до 300 миллионов человек, живущих в нескольких безопасных зонах. Крупнейшую из них контролирует корпорация «Амбрелла».

Во время изучения повадок зомби на лагерь Джейд нападает гусеница-мутант, выросшая до огромных размеров из-за Т-вируса. К счастью, героиню спасает случайно пролетавшая на вертолёте команда наёмников, которая доставляет её в своё убежище. После этого действие переносится в 2022 год. 14-летняя Джейд и её сестра Билли вместе с отцом Альбертом переезжают в город Раккун-Сити 2.

Всё верно, папа героини — Альберт Вескер. В этой версии он 60-летний учёный и заботливый отец, очень переживающий, что из-за его напряжённого графика работы (организация нелегальных экспериментов для «Амбреллы» отнимает почти всё время), ему пришлось совсем забросить воспитание дочек.

О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix

Возможно, вас заинтересовало, почему город называется Раккун-Сити 2. Так вот, выясняется, что оригинальный Раккун-Сити был уничтожен в 1998 году водородной бомбой с целью скрыть следы зомби-эпидемии, вызванной первой утечкой Т-вируса.

К слову, по сценарию Джейд и Билли обладают разным цветом кожи. Вескер объясняет это тем, что они появились от суррогатной матери, которой подсадили две разные яйцеклетки. Не исключено, что в дальнейших сериях нам расскажут, что на самом деле их клонировали или что-то в таком духе. В любом случае, на мой взгляд это скорее похоже на ленивую попытку сценариста соблюсти квоту по расовому разнообразию — вместо того чтобы, ну я даже не знаю, немножко напрячься и поработать над персонажами и историей.

А такая работа бы определённо не помешала, ибо практически каждая сцена с Джейд и Билли вызывала у меня скрежет в зубах. Джейд постоянно жалуется, истерит и ноет о своей тяжёлой подростковой доле. Например, в одной из сцен Альберт общается с коллегами по видеосвязи. Внезапно, в кабинет врывается Джейд, вырывает из его рук планшет и разбивает его об стену, обвиняя папу в том, что из-за работы он не ответил на её звонок.

Что касается Билли, она не может ни с кем подружиться в школе и очень переживает из-за этого. И вот, во время визита к отцу на работу она видит лаборанта с клеткой, в которой содержатся кролики. До девочки доходит страшная правда: оказывается, гигантская корпорация, одно из основных направлений которой — биотехнологии, использует животных для испытаний своей продукции!

Билли сообщает о своём открытии Джейд. К сожалению, ни одна из сестёр не смотрела «28 дней спустя». Так что они решают немедленно действовать. Джейд и Билли крадут пропуск отца, с лёгкостью проникают в лабораторию и выпускают всех животных, включая собачку со странными глазами и облезлой плотью. Казалось бы, что тут может пойти не так?

В сюжетной линии 2036 года мы узнаём, что Джейд разыскивает «Амбрелла». Получив информацию о её местонахождении, корпорация высылает за ней вертолёт с отрядом спецназа, который быстро убивает всех наёмников. В финальной сцене желающая избежать плена Джейд с разбегу сигает с защитной стены, надеясь перепрыгнуть собравшуюся внизу толпу зомби.

О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix 2

Как вы уже догадались по стилю моих описаний, сценарий пилота меня не впечатлил. Тому есть несколько причин.

Первая — сюжет. Нам говорят, что в этом мире события оригинальных игр уже произошли, но корпорация каким-то образом всё замяла. Ну, ладно. Но это вызывает резонный вопрос: на кой чёрт «Амбрелла» всё ещё продолжает экспериментировать с Т-вирусом, если он не принёс ей ничего, кроме гигантских убытков? Нет, серьёзно — что конкретно они рассчитывают сделать с этой штукой? Продать её как оружие? Кто купит вирус, если его в принципе невозможно контролировать? И даже если найдутся такие дураки, в «Амбрелле» что, не понимают что эта сделка станет последней в её истории?

В игре и даже в первом фильме таких вопросов не возникало: T-вирус был новейшей разработкой, чей потенциал толком не был известен. Тут же он изобретён четверть века тому назад, но в «Амбрелле» с упорством сумасшедших продолжают тратить на него колоссальные деньги. В реальном мире любая нормальная компания давно бы закрыла чуть не уничтоживший её проект, списала убытки и понадеялась бы, что правда никогда не всплывёт.

И ладно бы только это. Но из сценария мы узнаём, что в исследующих Т-вирус учреждениях «Амбреллы» регулярно происходят утечки, которые каждый раз приводят к тому, что их приходится зачищать с помощью огнемётчиков. Но, разумеется, в главной лаборатории компании в центре города и в помине нет никакой охраны и адекватных защитных систем. А Альберт Вескер, как выясняется, везде использует один и тот же простенький пароль, что даёт его детям возможность беспрепятственно взломать всю систему.

Постапокалиптическому миру 2036 года в сценарии пилота уделяется куда меньше времени. Но и то, что нам показывают, тоже вызывает ряд вопросов. Например, в одной из сцен Джейд видит новую рекламу «Амбреллы». Простите, на кого может быть рассчитана реклама в мире, 95% населения которого превратились в зомби? И каким образом «Амбрелла» всё ещё существует? Авторы хотят сказать, что деньги в этом мире по-прежнему имеют ценность? Серьёзно?

И откуда у «Амбреллы» армия бесконечных наёмников с современнейшей техникой? Мне всегда хотелось узнать, где злые корпорации набирают людей и клепают вертолёты в условиях, когда этих людей уже практически не осталось, как, впрочем, и мировой экономики. Надеюсь, про это когда-нибудь снимут кино.

Можно возразить, что аналогичная бессмыслица присутствовала и в фильмах Андерсона. Но в чём тогда вообще смысл этого перезапуска? Ну и, честно говоря, то, что уже первая серия заканчивается прыжком через акулу толпу зомби, определённо не лучший знак.

О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix 5

Теперь настал черёд второй причины. Поговорим о главных героях. Сюжет может содержать клише и кучу условностей, но если в нём есть яркие и интересные персонажи, обеспечивающие эмоциональную вовлеченность, это способно искупить многие недостатки. Проблема в том, что в сценарии пилота я не нашёл для себя героев, которым бы хотелось симпатизировать. Подростковые версии Билли и Джейд не вызывают ничего, кроме раздражения. Да и в принципе сложно сопереживать людям, чьи действия, судя по всему, запустили цепочку событий, приведших к концу света.

Что касается повзрослевшей Джейд, она яростно независимая, потому что так написано в сценарии, и… всё. Больше я ровным счётом ничего не могу сказать про этого персонажа. Кто она как человек? Чего она пытается добиться? Я попросту не знаю. Пока что это лишь сюжетная функция, чистый лист бумаги. Да, это пилот, и впоследствии у Джейд наверняка будут моменты, в которых она сможет раскрыться. Но опять же, есть куча сериалов, авторы которых успешно справляются с подобной задачей уже в первой серии. Тем более что в случае с «Обителью зла» речь идёт об эпизоде с весьма солидным, часовым хронометражем.

И да, я так и не понял, зачем делать Альберта Вескера пожилым учёным-гением с сомнительной моралью — и любящим отцом? Точнее, зачем давать такое имя персонажу, который не имеет никакого отношения к Вескеру из игр? По мнению автора сценария, это что, должно порадовать фанатов?

О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix 3

Хорошенько всё обдумав, я пришёл к выводу что если уж делать сериал в таком формате, то я бы предпочёл вариант в стиле отвергнутых сценариев экранизации «Мировой войны Z» или, скажем, первого сезона «Настоящего детектива». Одну временную линию, разворачивающуюся во время зомби-апокалипсиса в Раккун-Сити в 1998 году, и вторую линию — уже в настоящем про человека (следователя, репортёра, детектива), который пытается выяснить истинные причины уничтожения города и ищет выживших очевидцев. О расследовании узнают причастные к катастрофе большие шишки и, конечно же, решают остановить его.

С одной стороны это позволило бы задействовать локации и героев из оригинальных игр и вызывать ностальгию. С другой, линия в настоящем позволила бы ввести новых персонажей (и заодно выполнить все необходимые квоты), при этом их сцены можно выдержать в совершенно другой стилистике. Я говорю о чём-то в духе шпионско-политических триллеров про Джейсона Борна. Мне кажется, такой стилистический микс смотрелся бы посвежее, чем очередная история про зомби-апокалипсис… и последующий зомби-постапокалипсис. Но, конечно, это лишь моё личное мнение.

Судя по пометкам, это уже пятый по счёту черновик сценария. Следовательно, в Netflix всерьёз взялись за проект. Так что, когда кончится карантин, с большой вероятностью сериал снова запустят в производство чтобы, как я уже говорил, оседлать коронавирусную волну.

О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix 4

Подводя итоги, меня пилот не зацепил. Мне очень не понравилось отсутствие симпатичных персонажей, не говоря уже обо всех озвученных выше проблемах с логикой. Конечно, это лишь первая серия и по ней нельзя делать выводы обо всём сериале. И нельзя исключать, что скрипт переделают. Или в Netflix вдруг передумают и вовсе откажутся от проекта. Точно могу сказать одно: если бы я посмотрел пилот, снятый по прочитанному сценарию, то не уверен, что мне бы захотелось тратить своё время на вторую серию.

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